Investiguen si Forcades va receptar substancies il·legals a malalts greus

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert una investigació a la monja benedictina i doctora Teresa Forcades per un delicte contra la salut pública per haver receptat substàncies il·legals a pacients de càncer i altres malalties greus. Segons ha avançat El País, el ministeri públic investiga si aquests medicaments alternatius van fer que els pacients abandonessin els tractaments convencionals.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va denunciar Forcades davant la Fiscalia en considerar que els tractaments que prescrivia podien ser constitutius de delicte, segons ha confirmat el CoMB en un comunicat. A finals de gener, el Col·legi de Metges de Barcelona va portar al ministeri fiscal la sospita que la monja havia “indicat amb finalitats terapèutiques productes prohibits per l’Agència Espanyola de Medicaments Sanitaris per a l’ús humà, com per exemple el clorit de sodi, també conegut com a MMS, en el marc de l’exercici professional”.

Tractaments sense evidència científica

Forcades no ha amagat mai el seu interès per les pseudociències i s’ha posicionat en contra de certes vacunes i a favor de remeis no validats per la ciència o que directament estan prohibits per les autoritats sanitàries. La religiosa ha assegurat que no ha rebut “cap denúncia ni comunicació” de la Fiscalia i ha negat “categòricament” haver “infringit cap norma deontològica”.

Segons l’entitat, la prescripció d’aquests productes prohibits s’hauria fet “en l’assistència a pacients amb malalties greus, als quals també s’hauria presumptament iniciat a apartar-se de tractaments validats per a les seves patologies”. No era la primera vegada que el Col·legi de Metges de Barcelona havia avisat que Forcades “no podia indicar, recomanar o divulgar teories o tractaments prohibits per a ús humà o sense evidència científica, si més no en la seva condició de professional de la medicina”.

“El CoMB, en compliment de la seva obligació de vetllar per la bona praxi mèdica, està sempre amatent davant de conductes o pràctiques que poden posar en perill la salut dels ciutadans, principal interès de les corporacions professionals mèdiques”, conclouen els metges en el seu comunicat.