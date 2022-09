L’increïble preu de dues aigües i una Coca Cola a Eivissa  

El turisme massiu ha repuntat amb força i això es nota a simple cop d’ull a moltes ciutats massificades. A Barcelona, per exemple, ja es nota que la Covid ha quedat enrere i els turistes i les seves maletes ja han monopolitzat la ciutat. Un altre destí estrella dels Països Catalans és Eivissa. Això es nota especialment en els preus de la illa, concretament en un restaurant molt conegut amb vistes a la platja. Precisament és aquest el que ha indignat Twitter pels preus desorbitats que tenen dos productes tan habituals com l’aigua i la Coca Cola.

La inflación se ha disparado. pic.twitter.com/agISpE0US4 — NIPORWIFI © (@niporwifi) August 28, 2022

Preus disparats que indignen els clients

A Eivissa els preus estan encara més disparats que a Barcelona. És la illa més fotografiada a l’estiu i la visiten influencers, celebrities, futbolistes i gent de molt nivell econòmic. Per aquesta gent, els preus no són un problema, però per a la resta de turistes són preus escandalosos i fora de lloc. Qui ha denunciat la situació amb més èxit a Twitter ha estat el tuiter @niporwifi.

En la seva piulada, mostra el compte del restaurant Malibu, a la platja de les salines. Només ha demanat dues ampolles d’aigua Solan de Cabras i una Coca Cola Zero i el preu final és increïblement car i desorbitat. Per cada aigua d’un litre i mig, una beguda molt comuna que surt gratis als restaurants en la majoria de casos, els han cobrat 12 euros, una xifra pocs cops vista. Així, només en aigües els han cobrat 24 euros, quan l’habitual es que les dues costessin entre 4 i 5 euros. Pel que fa a la Coca Cola Zero, el seu preu també és disparadíssim: 9 euros. L’habitual és, com a molt, un preu de 2,50 €. T’has trobat amb una situació així a un restaurant o bar alguna vegada?