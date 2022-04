Un dels implicats en l’escàndol de les comissions a Madrid: “Pa la saca”

L’escàndol de les comissions milionàries pels contractes inflats per vendre mascaretes a l’Ajuntament de Madrid creix a cada dia que passa. Els dos principals acusats, Luis Medina i Alberto Luceño, s’estan quedant sense arguments per defensar el seu paper com a simples intermediaris en els contractes pels quals s’haurien embutxacat fins a sis milions de dòlars.

Un intercanvi de correus entre els dos publicats per diversos mitjans ha deixat al descobert els detalls de l’operació. “Pa la saca”, escriu Luceño en un correu enviat a Medina per confirmar que ha rebut part dels diners. “Bé!”, respon el seu soci. Les diligències de la fiscalia Anticorrupció també han destapat els correus que van intercanviar amb l’Ajuntament de Madrid a finals de març del 2020, en plena primera onada.

El 20 de març l’Ajuntament de Madrid va signar un conveni amb l’Empresa Municipal de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid per centralitzar la compra de material sanitari per als treballadors municipals. Aquell mateix dia els comissionistes van contactar amb la responsable dels contractes d’urgència del consistori i van posar en marxa les gestions per tancar acords valorats en 15 milions d’euros per trametre el material sanitari des de Malàisia.

Operació en temps rècord

En les dues setmanes posteriors l’empresa municipal va fer transferències per uns 16 milions de dòlars a un banc malaisi, dels quals sis van acabar a les butxaques de Luceño (5) i Medina (1). Només rebre els diners, tots dos van iniciar una compra compulsiva de productes de luxe per desfer-se dels diners, fins al punt que la justícia s’ha trobat que no pot embargar Medina perquè només té 250 euros al seu compte corrent.

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s’ha intentat mantenir al marge de la polèmica, que l’ha esquitxat perquè un cosí seu hauria facilitat l’operació. El dirigent popular ha assegurat que el consistori recuperarà tots els diners que els han estafat i que posaran tots els mitjans possibles per esclarir els fets.