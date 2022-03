Illa intenta aturar les crítiques al centre per a refugiats d’Ucraïna

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha intentat frenar les crítiques al centre estatal d’acollida de persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna a Fira de Barcelona. Aquest centre va obrir divendres entre un cert caos a causa de la necessitat de tenir cita prèvia per ser rebut en cas que no es necessités allotjament. Illa ha dit que el centre s’ha impulsat “amb la màxima velocitat possible, però també amb totes les garanties”.

Preguntat en declaracions als mitjans en una visita a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, Illa ha descartat que hi hagi mala coordinació entre administracions, i ha assegurat que hi ha una “col·laboració òptima” entre el govern espanyol, el de la Generalitat i els municipis. “És normal que a l’arrencada s’hagin d’anar corregint coses que es veu que han de millorar”, ha afegit Illa, que ha destacat que l’obertura d’un centre com aquest implica un treball logístic complex i intens.

226 sol·licituds de protecció temporal en un dia

El govern espanyol ha registrat, tramitat i resolt 226 sol·licituds de protecció temporal aquest divendres a Catalunya. Es té constància d’uns 8.000 refugiats i 151 menors no acompanyats que han arribat a Catalunya des d’Ucraïna des que va esclatar la guerra al país, segons dades de la Generalitat. Fins ara, l’acumulat des que es van començar a tramitar és de 700 sol·licituds, segons han informat fonts de la Delegació del Govern a Catalunya aquest divendres.

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes, que gestiona les qüestions relatives a migracions, la consellera Tània Verge va fer referència ahir en una entrevista a Els Matins de TV3 a “l’enfocament centralitzat” que té l’estat espanyol de l’ajuda als refugiats, però no va voler entrar a criticar-ho: “En aquest context, la col·laboració ha de ser màxima perquè ara estem en la fase d’emergència de l’acollida”. De moment, però el programa estatal de refugi és competència del govern espanyol perquè és qui concedeix l’asil i també és l’administració que rep els fons europeus per l’acollida. Ara bé, “l’acollida es fa al territori”, va recordar Verge.