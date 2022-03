Una família deixa els fills a Calella abans de tornar a Ucraïna a lluitar

Una família ucraïnesa ha deixat els fills a Calella (Maresme) abans de tornar a Ucraïna per lluitar contra les tropes russes que han envaït el país. L’Igor Reva i Solomiya Bratakh van arribar fa cinc dies a Calella i aquest mateix divendres han començat el retorn cap a Ucraïna després de deixar els seus tres fills, de 5, 7 i 16 anys, amb els avis. “Era imprescindible salvar els nens per tornar a ajudar el nostre exèrcit”, explica la parella a l’ACN, que va poder esquivar les restriccions per sortir d’Ucraïna gràcies al fet que són una família nombrosa.

“Defensarem Ucraïna perquè els nens sàpiguen que tenen un lloc on viure”, detalla Solomiya, que assegura que el patriotisme està per sobre de tot i que esperen poder tornar algun dia a Ucraïna amb els seus fills. Fa tot just una setmana van marxar de Velykiy Lubin, un petit poble als afores de Lviv, a l’oest del país. En la seva fugida, van evitar el pas fronterer de Polònia, on hi havia cues de fins a 25 kilòmetres per sortir del país, i van optar per marxar a través d’Hongria, a 300 kilòmetres de la seva localitat natal.



L’Igor i la Solomiya escolten les notícies sobre Ucraïna a casa de la mare d’ell / ACN

Segons recorden, les hores prèvies al viatge van ser molt tenses. Riuades de gent s’amuntegaven a les botigues per comprar productes de primera necessitat per subsistir a la invasió o, com era el seu cas, preparar la fugida. “Ens vam despertar a les sis del matí perquè van començar a bombardejar tot el país i en les primeres dues hores vam comprar combustible, menjar i medicaments. Ja havíem decidit que era imprescindible salvar els nens per poder tornar“, relata Reva.

Van viatjar durant sis hores fins a arribar a la frontera hongaresa. Com passa amb moltes famílies ucraïneses, l’Igor estava disposat a deixar la seva dona i els seus fills al punt de control per tornar a combatre les tropes russes, però quan van arribar els van informar que com tenia tres fills podia esquivar la llei marcial i sortir del país. “Només creuar sabia que tornaria, que només venia per deixar els fills”, afirma.

Durant els tres dies següents van creuar Europa. Les mostres de suport dels ciutadans europeus els va agafar per sorpresa i estan molt agraïts per l’acollida que han tingut. “Només veure la matrícula del cotxe ens oferien suport i ajuda i a Alemanya fins i tot ens va allotjar gratis en un apartament”, expliquen. Van arribar a Calella el dilluns i només instal·lar-se ja van començar a preparar la tornada a Ucraïna. L’Igor s’allistarà a l’exèrcit i la Solomiya s’afegirà als grups de voluntaris que ajuden les tropes ucraïneses. “Si no hi anem ara, no tindrem on tornar”.