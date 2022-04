La Grossa de Sant Jordi 2022: encara ets a temps de comprar el teu bitllet

Últimes hores per comprar bitllets de La Grossa de Sant Jordi, que celebrarà el seu sorteig aquest dimecres 27 d’abril a les 13.00 hores amb un premi de dos milions d’euros per al número guanyador. Encara ets a temps de comprar el teu bitllet tant als punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya com a través de la seva web. També pots adquirir els bitllets a través de la xarxa de distribució complementària, formada sobretot per supermercats. Si tens un número preferit, el pots demanar en qualsevol dels punts de venda que disposi de terminal i te l’imprimiran al moment en funció de la disponibilitat.

Pera La Grossa de Sant Jordi s’han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79.999). Cada número té un total de 35 sèries, de les quals cinc són en format electrònic. El preu de cada bitllet són cinc euros. Hi haurà quatre sortejos: primer, segon i tercer premi i un quart sorteig corresponent al segon reintegrament.

Els premi de la Grossa de Sant Jordi

El primer premi tindrà un guanyador extraordinari de dos milions d’euros per al jugador que tingui el número guanyador i la sèrie. La resta d’encertants dels cinc números (34 bitllets) obtindran un premi de 50.000 euros, mentre que els bitllets amb el número anterior i posterior rebran 2.000 euros. També es premiaran totes les terminacions del número guanyador, que obtindran més o menys diners en funció de les xifres coincidents.

El segon premi, de 20.000 euros, s’obtindrà quan les cinc xifres coincideixin amb les extraccions del segon sorteig. El mateix passa amb el tercer premi, de 10.000 euros.

Com cobrar els premis de la Grossa de Sant Jordi

Si el premi és inferior als 120 euros, es pot cobrar a qualsevol punt de venda de la xarxa de Loteries de Catalunya o als establiments autoritzats. De manera voluntària, aquests establiments poden abonar premis de fins a 1.999,99 euros, que es poden cobrar tan en efectiu com a través d’una transferència bancària.

Pel que fa als premis d’entre 120 i 150.000 euros o superiors, es poden cobrar a través de CaixaBank o a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya, ubicada al carrer d’Enric Granados, 33. Tens 90 dies a comptar de la data del sorteig per cobrar el premi. Passat aquest temps, el premi haurà caducat.