El Gran Recapte d’Aliments preveu arribar als cinc milions d’euros

El Gran Recapte d’Aliments del Banc d’Aliments de Catalunya celebrat aquest divendres i dissabte ha previst que la recaptació d’aquesta edició arribi als cinc milions d’euros, una xifra “que supera amb escreix” la de l’any passat, i que supera les expectatives marcades per l’entitat. Tot i això, la xifra definitiva no es coneixerà fins d’aquí a uns dies “perquè és un recompte complex per la gran varietat de formats de donació”. L’organització calcula que en l’edició d’enguany han participat unes 25.000 persones voluntàries en la recollida d’aliments arreu de Catalunya.

El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha afirmat que “tot indica que la xifra recaptada se situarà molt prop de l’objectiu necessari”. I ha celebrat que “malgrat el context difícil, marcat per la inflació” la ciutadania ha tornat a donar suport a la incitativa solidària, que enguany ha arribat a la seva 14 edició.

El cap de logística del punt de classificació de la Zona Franca a Barcelona, Oriol Dolader, ha explicat en declaracions a l’ACN que encaraven el cap de setmana amb “un optimisme moderat”. En aquest centre s’han agrupat durant la tarda de dissabte unes 200 persones de diferents edats i s’han dedicat a separar i classificar els diferents productes bàsics de menjar, destinats posteriorment a cobrir les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

De moment, la sensació és d’allò més “positiva” i Dolader subratlla que molta gent s’ha bolcat a fer aportacions físiques en els diferents centres on s’han instal·lat els punts de recollida. Durant dos anys – coincidint amb la pandèmia del coronavirus – els supermercats només podien fer la recollida en forma de transferència econòmica. Una via que només sis cadenes han mantingut, mentre que la resta han tornat a recuperar la fórmula del 2019.

Tot plegat, arriba, però en un context realment complicat on els preus s’han disparat en comparació amb els del 2019. “Els preus estan pels núvols, aliments com la llet que estaven a 0,48 cèntims s’han enfilat fins als 0,80 cèntims, amb la previsió que puguin arribar a l’euro”, recorda el cap de logística. A més, el nombre de beneficiaris també ha augmentat. En aquest cas donen resposta a les necessitats de 330 entitats amb 140.000 persones que en depenen.

“Estem donant més aliments a les persones més necessitades i, de fet, a partir del dilluns ja en començarem a repartir des del magatzem. Depenent de la quantitat en podríem tenir per dos o tres mesos”, relata Dolader, “Entenem que les donacions puguin baixar, per això diem que aspirem a xifres del 2021”.

El Gran Recapte, però, no s’acaba aquest cap de setmana, ja que fins al dia 6 de desembre encara es podrà continuar col·laborant amb donacions en les línies de caixa dels supermercats i fins al 25 a través de la web de l’organització, i la xifra total de recaptació es donarà a conèixer quan acabi el recompte.