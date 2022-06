Gran acord per enfortir el català a les universitats

El departament de Recerca i Universitats ha donat el tret de sortida al pla d’enfortiment de la llengua catalana a les universitats amb l’acte El català, punt de trobada. Aquest pla pretén fer efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les universitats, garantir els drets lingüístics dels estudiants i el professorat, incrementar la docència en català per tal que sigui la llengua majoritària als graus finançats amb fons públics i aconseguir que l’any 2025 el 80% de les assignatures s’imparteixin en català. També es busca incrementar l’ús del català en l’àmbit de la recerca per tal d’impulsar la divulgació científica en la nostra llengua i enfortir les relacions amb la resta dels Països Catalans.

Aquest pla representa el primer acord entre universitats i centres de recerca per impulsar el català en l’àmbit acadèmic. Els dos eixos per garantir que s’arriba a tots aquests objectius són per una banda la millora de la informació sobre la llengua de docència i per l’altra la millor gestió d’incidències sobre canvis en la llengua docent. Això significa, a la pràctica, que l’estudiant haurà de saber en quina llengua s’impartirà la classe abans de matricular-se a l’assignatura i el professorat estarà obligat a cenyir-se a aquesta llengua per impartir les classes i alhora de donar material docent o fer els exàmens.

Gestió d’incidències sobre canvis en la llengua de docència

El departament dirigit per Gemma Geis ha recopilat dades dels dos primers informes semestrals de les universitats catalanes que mostren que totes les queixes rebudes sobre un canvi de llengua afecten el català. Se n’han registrat, en concret, 23 queixes -20 per graus i 3 per màsters- al segon trimestre, el que eleva el total a 64 reclamacions. Aquestes reclamacions afecten un 0,1% sobre el total d’oferta d’assignatures diferents en graus i màsters en el conjunt del sistema universitari català.

En la meitat d’aquestes reclamacions s’ha pogut restituir el català, la llengua anunciada en el moment de la matrícula. En la resta de casos no s’ha pogut fer res perquè responia a un canvi de professor. Hi ha trenta queixes més que s’han perdut en el ciberatac que va patir la Universitat Autònoma de Barcelona.

A partir d’ara, amb aquest protocol actualitzat per enfortir el català, els estudiants tindran bústies i canals de comunicació per fer arribar queixes de forma confidencial, i les universitats s’han compromès a resoldre-ho de forma ràpida. Els professors, a més, hauran d’acreditar un nivell C1 de català per poder impartir classes en el termini previst en el marc legal.