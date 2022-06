El Govern preguntarà per escrit als alumnes l’idioma per fer la selectivitat

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha decidit que que els alumnes que facin la selectivitat aquest juny puguin triar amb un formulari anònim –no hi hauran de posar el nom– l’idioma amb què prefereixen fer aquestes proves. Aquesta és la manera que ha tingut el Govern català d’afrontar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va assegurar que prioritzar el català vulnera els drets dels alumnes. El que demanava l’entitat que va presentar el recurs era que l’examen fos bilingüe, ja que sempre s’ha proporcionat en català i només a qui ho demanava explícitament –un percentatge “molt baix” d’estudiants, segons fonts del departament de Recerca i Universitats– se li entregava la versió en castellà.

La diferència ara serà que la petició serà més discreta: el TSJC va ordenar que no calgués que els estudiants que volguessin fer la prova en castellà haguessin d’aixecar el braç davant de la resta. Per això s’ha ideat un formulari on no caldrà que els estudiants posin cap nom i que deixaran sobre la taula perquè el professor que reparteixi els exàmens vegi quin idioma vol cadascun i entregui la versió corresponent.

Imatge d’arxiu d’uns estudiants fent la Selectivitat a la UdL | ACN

Aquesta és l’evolució d’un model que ha anat canviant durant els anys, i el Govern assegura que “seguirà sent el català l’idioma de les PAU”, ja que estan segurs que la majoria d’alumnes continuaran triant les proves en català. Ja el 2021, els alumnes que van fer les proves al juny se’ls va demanar que aixequessin la mà per si volien fer l’examen en castellà. A les de setembre del mateix any, però, ja se’ls va demanar només al entrar a classe un a un. Ara doncs, els professors sabran l’idioma en el qual l’alumne farà l’examen amb el formulari. Com que serà autocopiatiu, un full se’l quedarà el professor a l’entrada –així sabrà la quantitat d’exàmens que ha de preparar en cada llengua– i l’altre el dipositarà l’alumne sobre la taula.

La Selectivitat del 2022

Marcada per la polèmica del castellà a les aules, les proves d’aquest any seran del 14 al 16 de juny a Catalunya. En cas que els alumnes no es puguin presentar a aquesta convocatòria per qualsevol motiu o vulguin repetir la prova hi haurà una convocatòria extraordinària els dies 6, 7 i 8 de setembre. Pel que fa a les notes dels exàmens, es podran consultar a partir del 29 de juny, quan s’obrirà també el període per demanar la revisió de les proves. Un cop acabi aquest termini, l’1 de juliol, se sabran els resultats finals.