El Govern investiga una multinacional per oferir només talles petites

Una multinacional que opera a Catalunya podria estar incomplint la llei d’igualtat de tracte per vendre només les talles XS i S. El Govern de la Generalitat ha obert una investigació contra la marca -de la qual no ha volgut revelar-ne el nom- per determinar si incompleix la llei o no. En cas que fos afirmatiu, la multinacional es podria enfrontar a sancions de fins a 40.000 euros, segons ha explicat el Govern durant la roda de premsa després del Consell Executiu d’aquest dimarts.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha denunciat la marca per possibles males praxis i discriminació, ja que limita la venda a persones de talles petites i deixa fora de l’equació a d’altres que tenen talles mitjanes o grans. L’actuació, iniciada arran d’una denúncia, s’emmarca en el Pla d’acció per combatre la pressió estètica, aprovat aquest dimarts com a acord de Govern. En aquest pla, s’inclou l’objectiu donar “una resposta política a la violència dels cànons estètics”. Les mesures del pla s’estructuren al voltant de quatre eixos estratègics, que són Publicitat, consum i alimentació; Xarxes socials; Cultura i mitjans de comunicació, i Àmbit social que inclou, entre altres, el món laboral i el de l’esport.

Pel que fa a la denuncia de la marca de roba, el procediment es va obrir davant les queixes d’alguns usuaris al correu que va habilitar el departament per aquesta classe de casos. D’aquesta manera, es relata que la roba d’aquesta botiga són peces que només es poden posar “dones amb complexió de nenes”, detallant aquesta complexió com la “d’un cos prepúber i premenstrual”, tot i que no és una botiga destinada a públic femení infantil.

Ara, la companyia es podria enfrontar a una condemna sancionable amb una multa d’entre 10.000 i 40.000 euros. De fet, una de les infraccions previstes en aquesta llei i qualificada de “greu” és la comercialització de productes que fomentin un “estereotip discriminatori”, segona ha comentat la conselleria d’Igualtat i Feminismes.