El Govern estudia com salvar la ZBE de Colau

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que els serveis jurídics de l’executiu tenen previst mantenir aquest dimarts a la tarda una trobada amb els equips legals de l’Ajuntament de Barcelona per “estudiar els propers passos i escenaris que s’obren” després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi tombat la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Barcelona. El Govern manté el suport a les ZBE. De fet, fa quatre dies es va anunciar un acord entre l’executiu i ajuntaments de més de 20.000 habitants per estendre-hi la mesura al 2025. Es va signar un document sota el títol Acord per la millora de la qualitat de l’aire.

Segons la llei estatal, els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000 amb nivells alts d’emissions ja estaven obligats a aplicar-ho, però el document del Govern inclou els de més de 20.000 habitants amb cotes baixes de contaminació. La implementació de la ZBE —que fins ara només existia a l’àrea metropolitana de Barcelona— serà gradual: al 2023 i 2024 s’establirà l’àmbit d’aplicació i al 2025 s’aplicarà de forma efectiva. Això afecta 60 municipis catalans.

Plaja ha dit que el Govern “continua defensant que les ZBE són una eina positiva i necessària i, a més amés, manté que el desplegament s’ha de fer de forma equilibrada atenent a criteris sòcio-econòmics i la premissa és no deixar ningú enrere, tal i com es preveu en l’acord”. Aquest acord el van presentar el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà.

Pel Govern les ZBE “són un model d’èxit de control de la contaminació atmosfèrica en grans àrees urbanes i funciona a grans ciutats europees”. Plaja ha recordat l’impacte que té la gran afluència de vehicles sobre el medi ambient i la salut. “A Barcelona hi ha un gran consens entre Govern i altres municipis i aquest és el punt en el que estem ara”. El Govern “continua defensant que les ZBE són una eina positiva i es manté absolutament el que es va fer públic a la cimera de qualitat de l’aire: el desplegament es farà bé, amb els criteris sòcio-econòmics necessaris i amb la premissa de no deixar ningú enrere”, ha insistit Plaja.