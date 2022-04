El Govern aportarà 290.000 euros al mecanisme mundial de vacunes Covax

El Govern aportarà 290.000 euros més al mecanisme internacional de vacunes Covax. Així ho ha anunciat la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, que ha especificat la quantitat que Catalunya aportarà a la iniciativa que treballa per la distribució mundial de vacunes contra la Covid-19. La conselleria que encapçala Alsina ha informat que aquesta contribució solidària busca ajudar a trobar una solució global a la pandèmia i demostra “el compromís de Catalunya en la lluita contra la pandèmia a través de la cooperació internacional”.

Catalunya ja ha aportat més de 500.000 euros a Covax

La Generalitat ja va fer una primera aportació al mecanisme Covax al juny de 2021, amb una donació d’altres 290.000 euros, el que suposa que ja s’han superat el mig milió en donacions. “Ara que les vacunes estan disponibles, no podem deixar a ningú enrere i, per això, és essencial assegurar més recursos per al mecanisme Covax”, ha subratllat la consellera Alsina, que ha després d’una cimera celebrada de forma telemàtica pel Dia Mundial de la Salut aquest dijous ha aprofitat per fer aquest anunci.

Treballar perquè el lloc de naixement no limiti l’accés a vacunes

En aquesta cimera pel dia mundial de la salut, la consellera Alsina s’ha trobat virtualment amb els responsables de l’aliança GAVI, la codistribuidora global de vacunes, i amb representants del govern alemany. A banda, també han assistit a la reunió altres representants d’institucions de tot el món que participen al mecanisme de donació de vacunes així com donants privats de Covax. Durant la seva intervenció en la reunió, la consellera ha demanat “continuar actuant coordinadament” davant els reptes que generen les pandèmies actuals i futures. També ha subratllat la necessitat de treballar conjuntament per tal que el lloc de naixement o el nivell socioeconòmic de les persones no limitin l’accés a les vacunes.