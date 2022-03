La Generalitat penja una pancarta de suport a Ucraïna a Sant Jaume

La Generalitat ha penjat una pancarta de suport a Ucraïna a la façana de l’edifici de la plaça Sant Jaume. La pancarta, amb el missatge “Catalunya amb Ucraïna. Per la pau, la llibertat i els drets humans”, s’ha penjat després d’un acte institucional en el qual ha participat el president del Govern, Pere Aragonès; la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina; i el cònsol general d’Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov, a més de representant de la Unió Europea i el Parlament Europeu.

Després de l’acte, Aragonès ha anunciat que el Govern treballa amb el consolat ucraïnès i diverses ONG per “coordinar una intensa recollida de material humanitari” per enviar a Ucraïna. Per la seva banda, Vorobyov ha alertat que l’OTAN i la Unió Europea haurien d’impulsar la creació d’una zona d’exclusió aèria a Ucraïna perquè si no hi haurà “una catàstrofe nuclear”. L’OTAN té previst reunir-se aquest divendres a Brussel·les.

Segons Vorobyov, “només així podrem protegir la població civil, protegint les instal·lacions nuclears al país; si no, hi haurà una catàstrofe nuclear i la patirem tots, no només els ucraïnesos”. El consol ucraïnès ha assegurat que Europa no fa prou per ajudar Ucraïna i que Rússia està atacant infraestructures i civils “amb tot l’arsenal que tenen”.

Més ajuda humanitària

La Comissió Europea ha anunciat un paquet de 500 milions d’euros per enviar ajuda humanitària a Ucraïna i als països veïns per fer front a la crisi de refugiats que ha provocat la invasió russa. El president de Romania, Klaus Iohannis, ha explicat que si la guerra s’intensifica serà necessari enviar més ajudes perquè les sancions aplicades contra el règim de Putin tenen un gran impacte sobre les economies locals de la regió.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha agraït el comportament “exemplar” de Romania i Moldàvia i ha avançat que Brussel·les treballa per simplificar els tràmits que s’han de fer a la frontera per agilitzar l’acollida d’ucraïnesos que fugen de la guerra. L’ONU assegura que més d’un milió de persones ha marxat d’Ucraïna.