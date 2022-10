Com cauran els festius el 2023?

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja ha publicat oficialment el calendari laboral del 2023, que conté un total de tretze dies festius dels quals nou es celebraran a tot l’estat espanyol. Això suposa que hi haurà un dia més festiu que aquest 2022. A aquests tretze dies festius s’hi han de sumar dos de locals per cada municipi, en el cas de la capital catalana el 5 de juny, que és la segona pasqua, i el 25 de setembre, quan se celebrarà la Mercè. Així, la llista de dies festius el 2023 és més completa aquest any.

Tots els festius del 2023

Reis: és el primer festiu de l’any, ja que l’1 de gener cau en diumenge. Coincideix que Reis és un divendres i per tant hi ha possibilitat de fer pont només sortir de les vacances de Nadal

Divendres Sant: el següent festiu és el divendres 7 d’abril, un cop entrada la Setmana Santa 2023.

Dilluns de Pasqua Florida: enguany cau en el 10 d’abril i permetrà gaudir de quatre dies de festa per Setmana Santa.

Festa del Treball: El següent festiu és el dilluns 1 de maig, el dia dels treballadors. Aquest festiu també permetrà fer un pont de tres dies.

Sant Joan: Haurem d’esperar fins a finals de juny per al següent festiu, el del dissabte 24 de juny, dia de Sant Joan.

L’Assumpció: El pròxim any el 15 d’agost cau en dimarts, el que podria servir perquè molta gent fes festa dilluns i així tingués un pont llarg

Diada Nacional de Catalunya: L’any que ve caurà en dilluns, un altre pont.

Festa Nacional d’Espanya: tot i que molta gent no considera que hagi de ser festiu, el dia del Pilar caurà l’any que ve en dijous

Tots Sants: el 2023 l’1 de novembre caurà en dimecres

Dia de la Constitució: serà dimecres 6 de desembre i possiblement el dijous moltes persones agafin festa també per aprofitar La Immaculada, que cau el divendres 8 de desembre lligant amb el cap de setmana.

La Immaculada: divendres 8 de desembre

Nadal: el pròxim any el 25 de desembre caurà en dilluns i per tant Nadal i Sant Esteve seran festius

Sant Esteve: dimarts 26 de desembre

Amb aquesta llista juntament amb els dos dies extra que s’han de sumar per festius locals, el nombre total de dies lliures el 2023 seran 15.