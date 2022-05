Europa distingeix les platges metropolitanes de Barcelona a l’inici de la temporada de bany

L’inici de la temporada d’estiu coincideix amb dos importants reconeixements de les institucions europees a les platges metropolitanes de Barcelona: l’elecció de la gestió de les dunes de la metròpolis com a finalista dels premis New European Bauhaus i la subvenció rebuda del projecte europeu Safeguarding Biodiversity.Ambdues distincionstenen com a denominador comú el canvi de paradigma en la gestió integral de les platges, amb un paper cada vegada més creixent dels ciutadans com a actors fonamentals en la conservació d’aquests ecosistemes. Aquest darrer any, més de 3.000 persones han participat en la regeneració de les dunes i en la descoberta dels valors naturals de les platges metropolitanes:

Premis New European Bauhaus: la gestió de les dunes metropolitanes és finalista d’un certamen organitzat per la Comissió Europea que reconeix els projectes d’alta qualitat ambiental i paisatgística, i amb una connexió important entre les persones i la natura.

Safeguarding Biodiversity:és un projecte de la UE finançat mitjançant el programa Horizon Europe que té l’objectiu de protegir la biodiversitat posant la ciutadania al capdavant de les polítiques i la presa de decisions. El consorci que gestiona el projecte està format per 17 entitats de sis estats membres de la UE: França, Grècia, Espanya, Països Baixos, Bèlgica i Xipre. També hi participen entitats del Regne Unit, Colòmbia i Madagascar.

Fotogarafia: Xavier Jubierre

L’AMB és una de les 17 entitats europees participants, i rebrà una subvenció de gairebé 200.000 € per desplegar activitats innovadores basades en la participació ciutadana, l’aprenentatge i l’observació. En aquest sentit, es farà una radiografia de la biodiversitat a les platges metropolitanes a través de la participació ciutadana.

En la presentació de la temporada de platges, Ramon Torra, gerent de l’AMB, ha demanat al Govern central un compromís ferm i urgent per regenerar les platges malmeses pels darrers temporals i un pla estructural per blindar les platges de la metròpolis de Barcelona. Torra ha lamentat la lentitud i la falta d’interlocució del Ministeri per resoldre aquest problema.

Novetat de la temporada: impuls de les platges com a àrees d’entrenament

L’AMB ha instal·lat quatre àrees d’entrenament esportiu (Castelldefels, el Prat de Llobregat, Badalona i Sant Adrià de Besòs), que s’afegeixen i complementen l’oferta lúdica i d’oci de les platges metropolitanes. L’objectiu és potenciar les platges com a espais de salut i dotar l’espai públic d’elements beneficiosos per a la ciutadania. La inversió en aquests nous elements és d’uns 160.000 €.

Es tracta d’estructures amb materials que tenen tres característiques principals:

Alta qualitat (acer inoxidable i alumini) , resistents al medi de les platges (salinitat, radiació solar, temporals…).

, resistents al medi de les platges (salinitat, radiació solar, temporals…). Sostenibilitat , amb fonamentacions especials sense formigó perquè tinguin baix impacte ambiental.

, amb fonamentacions especials sense formigó perquè tinguin baix impacte ambiental. Flexibilitat i adaptabilitat. Es poden canviar de lloc per adaptar-se als canvis a les platges derivats de temporals futurs o onatge, que en modifiquin l’amplada o la topografia.

Fi de totes les restriccions derivades de la covid

Aquest estiu ja no hi haurà restriccions a causa de la covid en l’ús de dutxes i altres equipaments. L’AMB recorda que estan en funcionament el total dels 800 ruixadors de les dutxes, 400 dels quals estaven anul·lats a causa de les limitacions derivades de la pandèmia.

Qualitat i salubritat garantides a les platges metropolitanes

L’equip de platges, amb un equip d’unes 75 persones, portarà a terme un garbellament diari a la franja més pròxima al mar, dos garbellaments a la setmana a la resta de la platja i neteja manual a la franja més pròxima a les dunes.En cas d’arribada de residus a les platges derivada de la crescuda dels rius Llobregat i Besòs, s’intensificaran el garbellament i la neteja manual.

A més, durant tot l’estiu i fins al setembre, es faran quinzenalment 390 analítiques de sorra de les platges i de les bases de dutxes per al control microbiològic, els fongs i els llevats.

Els ciutadans podran gaudir de 30 quilòmetres de platges amb alta qualitat i salubritat que es distribueixen al llarg dels 42 quilòmetres de litoral. L’AMB posa a ple funcionament 1.200 equipaments i 10.000 m de passeres.

Platges accessibles amb transport públic

El Bus Metropolità acostarà les platges als usuaris d’una manera còmoda, fàcil i sostenible. Aquestes són les línies que entraran en funcionament o augmentaran la freqüència de pas l’1 de juny.

L94: increment de l’oferta de servei tots els dies de la setmana. Ara l’interval de pas serà de 15 minuts (millora de 30 a 15 minuts).

L95: increment de l’oferta de servei els dissabtes i festius. Ara l’interval de pas serà de 20 minuts (millora de 30 a 20 minuts).

L96: increment de l’oferta de servei els dissabtes i festius. Ara l’interval de pas serà de 12 minuts (millora de 20 a 12 minuts).

GA1: increment de l’oferta de servei els dies festius. Ara l’interval de pas serà de 20 minuts (millora de 30 a 20 minuts).

PR3: el recorregut fins a la platja es farà cada de la setmana. Es prolonguen totes les expedicions des de Sant Cosme i el tanatori fins a la platja.

PE: incorporació de la línia “Platja Exprés”, que circularà tots els caps de setmana de juny, juliol, agost i setembre.

L’11 de juny entrarà en funcionament la VB4, la línia urbana d’accés a la platja de Viladecans, amb servei diari durant el període de circulació.