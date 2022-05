Un estudi identifica el principal factor de risc en la formació del càncer

Un estudi de la Universitat de Warwick, al Regne Unit, ha descobert un factor de risc clau en la formació del càncer durant la divisió cel·lular. Aquest estudi obre la porta a nous fàrmacs i tractaments per evitar-ho i d’aquesta manera reduir els casos de càncer, que actualment és la malaltia més mortífera en els països de l’anomenat primer món. Quan una cèl·lula sana es divideix es fa una còpia de cada cromosoma i després es reparteix per igual entre les dues noves cèl·lules que s’han creat. Això es produeix gràcies al fus mitòtic de la cèl·lula. L’estudi demostra que quan aquesta fase no es supera amb èxit les dues noves cèl·lules no tenen el nombre correcte de cromosomes, el que les porta a cometre errors en compartir la informació genètica i dona pas a la formació de tumors.

Aquestes cèl·lules mal dividides es coneixen com aneuploides i són el centre de l’estudi d’aquesta universitat anglesa, que busca trobar solucions a la malaltia a partir de l’estudi del seu origen. L’estudi ha estat dirigit pel professor Stephen Royle, de la Facultat de Medicina de Warwick, que ha aconseguit descobrir com es perden alguns d’aquests cromosomes i com queden atrapats en un embroll de membranes que s’acumula al voltant del fus cel·lular i impedeix que els cromosomes es reparteixin adequadament. Així, la divisió cel·lular no es fa correctament i pot aparèixer el càncer.

Cèl·lules / Pixabay

Obre la porta a prevenir nous càncers d’una manera més eficaç

Royle i el seu equip van descobrir-ho en fer una “cirurgia” a cèl·lules vives per tal d’eliminar l’embroll de membranes on queden atrapats els cromosomes. Així, van aconseguir que els cromosomes fossin rescatats pel fus i hi hagués una divisió cel·lular normal, sense cap rastre de possibles cèl·lules malignes ni tumors. D’aquesta manera s’ha demostrat que la causa d’alguns càncers és que els cromosomes queden atrapats en aquestes membranes. Així, s’obre la porta a prevenir nous càncers d’una manera més eficaç.

“Molts científics que treballen en la divisió cel·lular se centren en el fus: com funciona i per què comet errors i causa el càncer. En aquest treball canviem el focus d’atenció i ens fixem en les membranes de l’interior de les cèl·lules en divisió”, ha explicat Royle en la presentació de l’estudi. “Hem descobert que els cromosomes poden quedar atrapats en les membranes i això és un desastre per a la cèl·lula en divisió. Té el potencial de convertir una cèl·lula normal en una cèl·lula cancerosa. Prevenir aquest procés pot ser una manera de tractar la malaltia”, ha subratllat Nuria Ferrandiz, l’autora principal de l’estudi d’aquesta universitat anglesa.