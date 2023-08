ATENCIÓ | Torna l’estafa de la taca a la roba

L’estiu és una època complicada pel que fa als furts. Els lladres tenen molta activitat per la gran presència de turistes de qui s’aprofiten per robar-los les pertinences i també són més habituals els robatoris a domicilis. Per això, els cossos de seguretat estan difonent una llista de consells entre els quals hi ha no deixar coses de valor al cotxe, anar amb compte amb les motxilles i evitar caure en estafes per internet o al carrer.

Una d’aquestes estafes sobre les quals la policia ha advertit és la de la taca a la roba. Ja va estar de moda fa uns anys, però aquest estiu ha tornat amb força i s’ha d’anar amb compte de no caure-hi. Els lladres la fan servir per despistar la víctima i que sigui més fàcil robar-li els objectes de valor. Simplement, es tracta d’una distracció en la qual és fàcil caure, però un cop coneguda és més fàcil prevenir-ho.

Els Mossos d’Esquadra adverteixen de l’estafa de la taca de roba, que ha tornat amb força aquest estiu i que es basa a aprofitar la distracció per robar la víctima / Agència Catalana de Notícies (ACN)

En un tancar i obrir d’ulls, els lladres s’ho han endut tot

L’estafa de la taca a la roba consisteix en una persona que s’apropa a la víctima i l’avisa que s’ha tacat. Quan la víctima abaixa la vista i busca on pot haver-se tacat, un altre lladre aprofita la distracció per prendre-li els objectes de valor. Quan la víctima s’adona que no està tacada enlloc, ja és massa tard i els lladres han fugit. Tot succeeix en un tancar i obrir d’ulls i és molt fàcil caure en aquest parany. Per això, la policia demana estar atent en aquests casos, en especial quan s’apropa un desconegut a parlar.