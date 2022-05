Espanya manté la mascareta al transport públic tot i la recomanació UE

La ministra de Sanitat, Carolina Darias ha negat que es retiri la mascareta del transport públic i dels avions tot i la recomanació europea. D’aquesta manera doncs, l’Estat no seguirà els passos de la Unió Europea i continuarà fent que la mascareta sigui obligatòria als busos de les ciutats, així com els avions i aeroports espanyols. Darias ha assegurat que el que ha fet la UE és dir que l’ús de mascaretes a aeroports i vols “s’ha d’alinear” amb les mesures que cada estat aplica sobre la qüestió. Però la conclusió principal és que mentre Europa recomana retirar-les, l’estat espanyol encara no ho veu clar.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut del 22 de març del 2021. Pla mig. (Horitzontal)

En roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut d’aquest dimecres, la ministra Darias ha explicat que la mascareta continuarà formant part de la vida dels ciutadans de l’Estat. En aquest sentit, tot i que la Unió Europea ja hagi recomanat no fer-ne ús, el govern espanyol considera que encara és una mesura necessària per evitar els contagis de coronavirus. És per això, que la norma continuarà sent la mateixa, és a dir, la mascareta no serà obligatòria a les andanes, però si dins del transport públic.

Més contagis però sense aïllament

La ministra de Sanitat també s’ha referit als augments de casos de covid que s’estan registrant últimament. Tot i que els experts asseguren que no hi ha perill d’una setena onada, és veritat que la societat continua anant amb cautela. En aquest context, Darias ha repetit que cal seguir vigilant, però que en cap cas es tornaran a les mesures anterior. Seguint aquesta línia, ha desestimat tornar a “l’aïllament dels positius”. Per ara doncs, les mesures que dictamina l’Estat seguiran sent les mateixes: la mascareta obligatòria al transport públic i els contagiats no hauran de fer quarantenes ni es farà un seguiment dels seus contactes. En definitiva, continuar amb l’estratègia de la “gripalització”, però mantenint les mascaretes una temporada més.