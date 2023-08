Dels escape rooms als ‘escape towns’: una nova forma de fer turisme

L’oficina de turisme sol ser un dels primers llocs que es visiten quan s’arriba a un poble, però això podria estar a punt de canviar. L’auge dels escape rooms ha arribat al punt que fins i tot s’ha expandit el concepte i una empresa catalana ha creat una nova modalitat, l’Escape the Town. Aquesta dinàmica permet descobrir la història de diversos pobles de Catalunya d’una forma dinàmica, divertida i amb treball en equip.

Escape the Town és una aplicació innovadora perfecta per fer turisme i aprofundir en la història dels municipis que hi participen. Els clients que vulguin viure l’experiència han de superar enigmes basats en fets reals i trobar pistes en els elements arquitectònics per resoldre l’enigma. És, de fet, una mena d’escape room convertit en ‘escape town’ que es pot fer a diversos pobles de Catalunya. Resoldre els desafiaments permet descobrir curiositats del municipi i aprofundir en la seva història i singularitat. Amb aquesta experiència cap detall del ric patrimoni català passa desapercebut i fins i tot els nens en tenen molt a aprendre.

Un escape room vist des de dins / EP

Els pobles on està disponible

Per ara els municipis on Escape the Town ja funciona són Sitges, Puigcerdà, Pals, Alella, Palamós, Llívia, Bagà, Miravet, Bellver de Cerdanya i Llívia. També al barri gòtic de Barcelona i a alguns municipis de les Illes Balears, el País Valencià i Aragó. Per ara ja hi han participat 6.000 persones, entre les quals hi ha alumnes de diverses escoles i empreses que fan team building.

Els creadors pretenen exportar el format a tota Catalunya en els pròxims quatre anys. La intenció és que els ajuntaments hi participin per donar a conèixer el patrimoni i història dels seus municipis d’una forma divertida.

L’experiència té una durada màxima de dues hores i s’hi juga en grups de dos a quatre persones. No s’ha de reservar dia ni hora perquè està disponible les 24 hores i té un preu total de 29,99 € per grup.