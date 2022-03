Escaladors per la pau, què hi ha darrere els ascensos per Ucraïna?

La guerra a Ucraïna ha aixecat grans protestes arreu del món, però les manifestacios no han estat l’única manera amb la qual alguns han volgut demostrar la seva solidaritat amb els ucraïnesos. És el cas dels dos escaladors extrems Leo Urban i Alexis Landot que en el seu últim repte, han vestit els colors de la bandera d’Ucraïna i han pujat la torre Montparnasse, a França. Com sempre, han aixecat gran polèmica i espectació, però la vertadera pregunta és: Com ho fan?

Ambdós escaladors professionals practiquen una classe d’escalada que s’anomena Freesolo. Aquesta pràctica és coneguda per no utilitzar res més que els peus de gat -les sabates reglamentàries per escalar- i magnesi. El seu gran pioner va ser Alex Honnold, l’escalador americà que va aconseguir escalar sense cordes El Capità, una de les parets més complicades del parc nacional de Yosemite, a Califòrnia. Des d’aquell moment, el Freesolo s’ha convertit en una pràctica molt comú pels escaladors que busquen emocions més fortes.

Segons han publicat a diferents mitjans de comunicació francesos, escalar “la torre Montparnasse, només representa l’1% del valor que els ucraïnesos estan mostrant en l’actualitat”, ha explicat Urban abans d’atacar els 209 metres de vidre i d’acer de la torre. Landot també ha volgut remarcar la importància del que estaven fent com a mostra de solidaritat, però ha recordat que “és realment un esforç de gestió del cos durant una hora, no és un esprint, és una marató i es necessita molta concentració. “Cal anar amb l’esperit fred i el cos calent”, ha somrigut l’escalador un cop acabat l’ascens.

Pel que fa als dos grimpadors de França, no és la primera vegada que decideixen portar aquesta pràctica als nuclis urbans. De fet, Leo Urban ja va ser detingut per pujar la torre Glòries de Barcelona en dues ocasions; la primera amb l’equipament necessari pel Freesolo -sense les cordes- i la segona completament descalç, és a dir, sense utilitzar les sabates que ajuden a tenir una major adherència a les superfícies. Referent a Alexis Landot, el jove de només 21 anys és conegut a les xarxes per la seva passió per l’escalada urbana, és a dir, aquesta modalitat de Freesolo on en comptes d’escalar parets verges, escalen edificis de ciutats emblemàtiques, sobretot de França, d’on és originari Landot.