Entre la Castanyada i Halloween: les escapades més originals per celebrar la tardor a Catalunya

Quan arriba la tardor, els boscos s’omplen de colors càlids, les ciutats recuperen la calma després de l’estiu i les tradicions es barregen amb noves experiències. A Catalunya, aquest és el moment perfecte per viure la màgia de la Castanyada i l’esperit més misteriós de Halloween, dues festes que, lluny de competir, conviuen en harmonia per oferir propostes úniques per a tots els gustos.
Tradició i dolçor: viure la Castanyada com abans
La Castanyada és una de les celebracions més arrelades al territori. En pobles i ciutats, l’olor de les castanyes torrades i els panellets artesans omple els carrers. Si busques una escapada amb encant, et recomanem perdre’t per racons com Vic, Olot o la Vall de Boí, on la natura i les fires tradicionals et permeten gaudir de la tardor més autèntica. Després d’un dia entre muntanyes, res millor que descansar en un dels hotels en Barcelona o en alguna casa rural amb vistes als Pirineus, per recuperar forces i continuar explorant.
Tardor amb un toc de por: experiències de Halloween
Els amants de les emocions fortes trobaran infinites opcions per celebrar Halloween a Catalunya. PortAventura Park transforma les seves atraccions amb decoracions terrorífiques, passadissos del terror i espectacles nocturns. També hi ha pobles com Tossa de Mar o Montserrat, que organitzen rutes de llegendes i misteris. Si prefereixes un pla més urbà, Barcelona ofereix sopars temàtics, escape rooms i festes amb disfresses que combinen diversió i ambient màgic. Troba la teva estada ideal a Destinia i prepara’t per viure un cap de setmana diferent.
Més enllà de Catalunya: més escapades de tardor
La tardor és l’estació perfecta per redescobrir els territoris de l’estat espanyol, on els paisatges s’omplen de tons càlids i cada racó sembla xiuxiuejar històries. A La Rioja, les vinyes es transformen en un mosaic d’ocres i daurats, ideal per perdre’s en una ruta enològica envoltada de màgia natural. Però si el que t’atrau són els misteris i els calfreds, ciutats com Granada, Toledo, València o Madrid es converteixen en escenaris d’autèntiques nits de Halloween. Als carrers empedrats de Granada i Toledo, les llegendes de fantasmes prenen vida, i cada ombra sembla amagar secrets del passat. València sorprèn amb rutes nocturnes i cases encantades que combinen tradició i diversió, mentre que Madrid ofereix passatges del terror i visites guiades que revelen els racons més foscos de la capital. Entre vinyes banyades per la llum daurada i carrers embruixats plens d’històries, la tardor convida a viure emocions úniques, des del plaer d’un bon vi fins al calfred d’un misteri nocturn.