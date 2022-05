Entitats unionistes amenacen de portar al TSJC la “desobediència” al 25%

Les dues entitats unionistes Escuela de Todos i Asamblea por una Escuela Bilingüe han advertit el Govern que denunciaran la “desobediència” del Govern a la sentència del 25% si el pròxim dimecres no s’imparteix com a mínim un quart de les classes en castellà a totes les escoles de Catalunya. En aquest sentit, han assegurat que el decret aprovat pel Govern aquest dilluns no eximeix del compliment del 25% de castellà. A més, han demanat al govern espanyol que “activi mecanismes” per tal que es comenci a complir aquest mateix dimecres.

Ambdues entitats han lamentat la “confirmació” que el departament “no remetrà cap instrucció per donar compliment a allò ordenat pel TSJC”. El tribunal va donar un marge de quinze dies a Educació per començar a aplicar la sentència i aquest termini acaba aquest dimarts 31 de maig. “En aquests dies no s’ha emès cap instrucció per part del conseller per a donar compliment a aquesta resolució i avui s’ha confirmat que no emetrà cap resolució en aquest sentit”, han denunciat. A més, han assenyalat que “no hi ha cap altre contrast possible” per tal de “verificar el compliment de la decisió judicial que l’efectivitat d’aquesta docència en castellà en tots els centres educatius de Catalunya”.

“Desobediència clar, frontal i explícita”

L’AEB ha assegurat que la “desobediència clara, frontal i explícita a les decisions judicials” per part del Govern és “un trencament de l’estat de dret” que ha de ser “reparat per tots els mitjans dels quals es disposi”. Per això han emplaçat els partits a utilitzar els recursos dels quals disposen per a “aconseguir la plena aplicació de la Constitució i de les sentències dels tribunals”.

Segons l’AEB, que ha emès un comunicat quan s’ha aprovat el decret llei d’urgència, la resposta de la Generalitat a la sentència “no pot ser el decret” que s’ha aprovat d’urgència aquest dimarts pel Consell Executiu. “En cas que la Generalitat entengui que hi ha hagut una modificació legislativa que impedeix el compliment de la sentència així ho haurà d’indicar al TSJC, que podrà valorar-ho, però mentre no es produeixi una decisió del TSJC sobre la incidència de la nova normativa en les decisions judicials adoptades, aquestes continuen sent plenament obligatòries”, assegura el comunicat de l’AEB.

A més, l’entitat subratlla que “no contradiu el que s’estableix en les decisions judicials, perquè en cap moment exclou -com no podia ser d’una altra manera- que tant el castellà com el català són llengües que han de ser utilitzades com a vehiculars i d’aprenentatge en el sistema educatiu català”. Per això consideren que és “compatible amb el que s’estableix en les esmentades decisions”.

Si es desobeeix “s’estarà fracturant l’estat de dret”

L’entitat ha reiterat l’amenaça que si els alumnes no reben almenys un 25% de la docència en castellà a partir d’aquest dimecres dia 1 -un cop superat el termini del TSJC- s’estarà “fracturant l’estat de dret, cosa que haurà de ser reparada immediatament”. L’AEB ha donat una “especial responsabilitat” el govern espanyol a qui ha demanat que forci la Generalitat a “ajustar el seu comportament a les exigències constitucionals”.