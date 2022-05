Entitats sobiranistes denuncien l’elecció irregular d’un dels jutges del 25%

Maniobra de les entitats defensores de la llengua per evitar haver d’aplicar percentatges en l’educació. Aquest dilluns les entitats han presentat una petició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que s’anul·li la sentència del 25% de castellà a totes les escoles de Catalunya i, en conseqüència, també es paralitzi la interlocutòria per la qual es va activar l’execució forçosa de la sentència.

Les organitzacions que presenten aquesta petició, la Plataforma per la Llengua, la USTEC i La Intersindical -amb el suport d’Òmnium tot i que no s’hi ha sumat explícitament- argumenten que es va produir una elecció irregular d’un dels jutges que va redactar la sentència, el jutge Javier Aguayo Mejía, que va poder triar la seva participació en aquest cas. Les entitats consideren que es va “vulnerar un principi jurídic fonamental” que està recollit “a la mateixa Constitució espanyola”, el dret a ser jutjat per un magistrat predeterminat per la llei.

Les entitats ja s’han personat contra la interlocutòria del TSJC

Ara fa dues setmanes la Plataforma per la Llengua, USTEC, la Intersindical, Òmnium Cultural i FNEC es van personar contra la interlocutòria del TSJC que activava l’execució forçosa de la sentència després de legitimar l’Asamblea por una Escuela Bilingüe. Encara no s’han resolt aquests recursos ni tampoc els d’Educació, que va titllar la interlocutòria d'”aberrant”. Aquesta vegada han estat la Plataforma per la Llengua, la Intersindical i USTEC les entitats que han presentat al TSJC un incident de nul·litat d’actuacions en contra de la sentència del 25% i de la interlocutòria, tot i que altres entitats com Òmnium els donen suport.

De fet, Òmnium no presentarà la petició perquè ja ha presentat un recurs de súplica en contra de la sentència, malgrat subratllar que se suma al front judicial conjunt amb la resta d’organitzacions. Pel que fa a l’Assemblea Nacional Catalana, l’entitat sobiranista també donarà suport a la convocatòria de roda de premsa d’aquest dimarts a les 11 hores, a la qual assistirà la seva presidenta Dolors Feliu.