Clubs i entitats de Catalunya: ha arribat La Dooble, l’alternativa catalana per fer les vostres participacions de Nadal

És l’hora de preparar les participacions de loteria de Nadal que tant esperen els socis, amics i saludats de totes les entitats de Catalunya. I aquest any hi ha una alternativa catalana per fer-les, més fàcil i amb garantia que els beneficis es destinen a accions socials al país. Es tracta de La Dooble, de Loteries de Catalunya. El sorteig és el 20 de desembre, i hi ha a l’abast de totes les entitats un formulari al portal de La Dooble per inscriure’s i sol·licitar les participacions.

La Dooble es juga amb els talonaris tradicionals de participacions de Nadal, però també hi ha la possibilitat de fer-ho des dels punts de venda de Loteries de Catalunya i digitalment a la seva pàgina web.

És l’hora de preparar ja les participacions i les entitats han de saber que és molt més fàcil per aquestes 7 raons:

Loteries de Catalunya proporciona les participacions a les entitats sense cost Les entitats tindran accés a material de comunicació personalitzat Se’ls facilitarà l’enllaç per poder enllaçar directament el seu número a pàgina web de Loteries Loteries de Catalunya pagarà directament les participacions premiades Les entitats rebran els premis de les participacions guanyadores no cobrades Loteries de Catalunya ingressarà a les entitats els donatius recaptats en nom de les entitats Les entitats podran vendre les seves participacions a través dels canals de Loteries de Catalunya, que recaptarà els donatius per a les entitats

A la participació de La Dooble hi ha dos números: un de 7 xifres, amb què es juga individualment, i un altre de 5 xifres, que es comparteix col·lectivament amb tots els participants d’un mateix club o entitat. El preu de cada participació és de 4 euros més el donatiu que cada club o entitat tria: un, dos, tres o quatre euros.

Premis individuals

Pel que fa als imports dels premis, el del primer premi és de 1.000.000 euros. El segon premi, que tindrà cinc guanyadors, serà de 100.000 euros per a cadascun. El tercer premi, amb deu guanyadors, donarà 10.000 euros a cada agraciat. El quart, amb 100 guanyadors, aportarà 1.000 euros a cada afortunat. I el cinquè premi el rebran 1.000 jugadors i serà de 100 euros.

Tots els premis toquen segur, ja que el sorteig es farà entre els números venuts.

Premis col·lectius

Un club o entitat pot reservar un número col·lectiu exclusiu per a les seves participacions

Tots els números col·lectius venuts participen en un sorteig on els guanyadors es repartiran un pot (els premis seran més grans com més gent jugui al joc)

El reintegrament també va lligat al número col·lectiu

Qui hi pot participar?

Qualsevol club o entitat sense ànim de lucre inscrita en un dels dos registres oficials d’entitats pot fer participacions de loteria de Nadal de La Dooble entrant a la web inscripcio.ladooble.cat