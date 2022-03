Empreses catalanes munten una plataforma per enviar ajuda a refugiats ucraïnesos

Les empreses Global Solutions i Petrolis Independents, en col·laboració amb l’Escola Ucraïnesa Mryia de Barcelona i el Grup Món, han creat una plataforma per a enviar ajuda als refugiats ucraïnesos –s’estima que més d’un milió– que han aconseguit creuar la frontera amb Polònia. En aquesta pàgina web d’Urnes del Referèndum es poden comprar productes solidaris per enviar-los als camps de refugiats improvisats que ja s’estan formant a la frontera entre Polònia i Ucraïna.

Les dues empreses ja han fet una primera donació i ara criden els seus clients i tots els ciutadans que ho vulguin a col·laborar-hi per fer arribar els productes que necessiten els refugiats que fugen de la guerra començada pel president rus, Vladimir Putin.

Imatge de la web solidària amb Ucraïna

500€ en menys de 24 hores

Sergi Aymerich, responsable de l’empresa Global Solutions, assegura en declaracions a aquest diari que en només un dia ja s’han recollit més de 500€ per comprar sacs de dormir i tendes de campanya. Per ara, detalla, Global Solutions i Petrolis Independents ja s’han enviat, a càrrec seu, cinquanta carpes de 3×3 metres amb laterals per protegir els refugiats del fred, però s’espera poder-ne enviar moltes més en els pròxims dies.

Després de posar-se en contacte amb l’Escola Mryia, Global Solutions va decidir utilitzar la pàgina d’Urnes Referèndum per a facilitar que tothom qui desitgi enviar ajuda pugui fer-ho d’una forma fàcil. Dins de la pàgina es poden trobar diversos productes de primera necessitat que seran enviats, en col·laboració amb l’Escola, als diversos camps que s’estan creant. Segons Aimerich, prioritzen l’enviament dels productes que més es demanden, tot i que se n’envien de tot tipus.

Aimerich destaca que el proveïdor d’aquests productes també ha col·laborat amb la iniciativa i s’ha sumat a la solidaritat amb el poble ucraïnés, ja que els ha fet fins a un 70% de descompte per facilitar les donacions.

Imatge de la pàgina web on es pot col·laborar amb aquesta iniciativa

Donacions presencials

A més, no només es poden fer les donacions a través de la web, sinó que qui ho prefereixi pot entregar directament les seves donacions a l’Escola Mryia, situada al carrer del Pont del Treball Digne, 15 (08042) de Barcelona. Una altra opció és posar-se en contacte amb l’escola a través del correu electrònic mriyashkola@hotmail.com i gestionar l’enviament directament amb ells.