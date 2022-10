Una empresa posa càmeres al lavabo i acomiada 2 treballadors

Nou escàndol per l’acomiadament il·legal de dos treballadors. Després del cas del treballador de baixa que va ser acomiadat després de ser enxampat per detectius de l’empresa prenent cervesa durant dies consecutius, ara arriba un nou escàndol, això sí, a la Xina. Com es de sobres conegut, a la Xina es busca la màxima productivitat costi el que costi. Per això els xinesos fan jornades laborals maratonianes sense descans. Ara aquesta obligació de ser productiu durant tot l’horari laboral ha arribat a un punt exagerat a una empresa de propietat estatal. Es tracta de China Aviation Lithium Battery Technology Co., una empresa que es dedica a produir bateries de liti i que ha posat càmeres de seguretat als lavabos per poder veure què fan allà els empleats.

Això no seria legal a Europa, però a la Xina sembla que tot està permès. Per això aquesta empresa no ha dubtat en posar càmeres a la zona més íntima que pot haver-hi a una empresa: la zona dels lavabos. Així ha estat com han descobert que hi ha alguns treballadors que van al lavabo a mirar el mòbil o a fumar un cigarro. Cap de les dues coses han semblat bé a l’empresa, que després que s’hagin difós les imatges dels empleats a través de les xarxes socials ha optat per l’opció més dràstica: l’acomiadament fulminant.

Ho justifiquen per la prohibició de fumar

Així, l’empresa va optar per acomiadar dos dels tres treballadors que sortien a les imatges fumant i jugant amb el mòbil. El tercer va ser sancionat econòmicament pels mateixos fets. Segons l’empresa, van “creuar la línia” i per tant mereixien “sancions greus” com és un acomiadament. El cas ha generat molta polèmica perquè gravar els empleats als lavabos va contra la llei i atempta contra la privacitat. A més, els usuaris de les xarxes socials defensen que mirar el mòbil no és tan greu com per merèixer un acomiadament.