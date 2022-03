Els propietaris demanen a Sánchez que recorri la llei catalana d’emergència habitacional

L‘Associació de Propietaris d’Habitatge en Lloguer (Asval), l’associació més gran de propietaris d’habitatges de lloguer de l’estat espanyol, ha sol·licitat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que recorri la llei catalana d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional, i utilitzi la seva prerrogativa presidencial per aturar-la per inconstitucional.

Aquesta llei, que va entrar en vigor aquest dimarts, obliga els propietaris a “donar lloguer social a okupes il·legals”, segons la directora general d’Asval, María Andreu. “D’aquesta manera, es continua amb l’empara de l’administració pública a l’ocupació il·legal, fet que converteix Espanya en l’únic país a la Unió Europea que protegeix aquesta activitat delictiva”, conclou.

L’efecte crida per als ‘okupes’

Asval considera que aquesta decisió pot generar “un efecte crida a l’ocupació il·legal, un fenomen delictiu especialment urgent a Catalunya, on es registren més del 50% dels casos totals del 2021″. Cada dia a l’estat espanyol es registren més de 40 casos d’ocupació al dia.

María Andreu considera que “aquesta llei atempta contra el dret de propietat privada, consagrat a l’article 33, en establir, a la pràctica, una expropiació d’habitatges per part de les administracions públiques. A més, s’estableix una discriminació legal clara de propietaris en funció del nombre d’habitatges. Això suposa una arbitrarietat legislativa contrària a la Constitució espanyola”, explica la portaveu d’Asval.

En última instància, consideren que es pot agreujar el problema dels col·lectius vulnerables, els que es pretenen protegir, ja que el problema de la manca d’assequibilitat de l’habitatge rau en l’escassetat d’oferta. “Aquesta norma provocarà una reducció encara més gran, per l’enorme inseguretat jurídica que genera”, finalitza Asval.