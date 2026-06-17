El Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, una norma que pretén accelerar la retirada d’un material considerat altament perjudicial per a la salut i que encara és present en milers d’edificis i instal·lacions del país. El text ha tirat endavant amb un ampli consens parlamentari i només ha registrat l’abstenció de Vox i el PPC en alguns punts concrets. La nova legislació estableix un marc comú per identificar, gestionar i retirar els materials que contenen amiant, especialment el fibrociment, i incorpora també el reconeixement de les víctimes afectades per l’exposició a aquest material. Entre les novetats més destacades hi ha la creació d’un cens català de materials amb amiant i d’un règim sancionador que contempla multes de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha qualificat la norma de “pionera” a Europa i ha assegurat que marca l’inici de “l’etapa definitiva” per fer desaparèixer l’amiant de Catalunya. També ha reconegut la feina feta durant l’anterior executiu d’ERC i, en particular, per l’expresident Pere Aragonès, sota el qual es va impulsar inicialment el projecte legislatiu.
Més recursos i noves eines de control
Tot i que la comercialització de l’amiant està prohibida des del 2022, Paneque ha advertit que la seva presència continua sent una realitat i que la seva eliminació representa un repte de gran magnitud. En aquest sentit, el Govern ha destinat enguany 10,5 milions d’euros en subvencions per facilitar la retirada d’aquest material i confia arribar als 20 milions anuals quan s’aprovin nous pressupostos. La llei crea també diversos instruments per coordinar aquesta tasca, com la Comissió Catalana d’Erradicació de l’Amiant, el Pla nacional per a la seva eliminació i els censos municipals específics. A més, les administracions públiques estaran obligades a identificar i retirar l’amiant dels béns de la seva titularitat. Els ingressos procedents de les sancions es destinaran al nou Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya, que finançarà actuacions de retirada, gestió i sensibilització.
Amplíssim consens polític
La norma ha rebut el suport de tots els grups en la votació principal. Des de Junts s’ha reclamat un desplegament “ràpid” de la llei, mentre que ERC ha reivindicat que el text va ser redactat durant l’anterior legislatura republicana. Comuns, CUP i Aliança Catalana han celebrat l’aprovació de la norma, tot reclamant recursos suficients i calendaris ambiciosos per garantir-ne l’efectivitat. El PPC ha valorat positivament el contingut de la llei, però ha advertit que sense una dotació econòmica adequada podria quedar “en paper mullat”. Vox, per la seva banda, ha criticat que la norma generarà més burocràcia, tot i acabar facilitant-ne l’aprovació per no bloquejar la iniciativa.
Amb aquesta aprovació, Catalunya es dota per primera vegada d’un marc legal específic per afrontar de manera integral l’eliminació d’un material que durant dècades va ser d’ús habitual i que avui continua representant un risc per a la salut pública.