El Govern veu la potabilitzadora del Besòs com el primer pas per a la “transició hídrica”

“Tot i les reserves que ens han deixat aquest hivern, la nostra feina no s’atura perquè Catalunya no hagi de dependre de la pluja” ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque Sureda en una visita avui per veure l’evolució de les obres d’ampliació de la potabilitzadora del Besòs, al Barcelonès. La consellera Paneque ha destacat que “aquesta actuació és el primer pas per a materialitzar i consolidar l’estratègia per la transició hídrica, fent que Catalunya incrementi la disponibilitat d’aigua sense estar pendents de la pluja”.
Paneque ha fet la visita acompanyada pel director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter. A l’acte han assistit també el vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Balmón, el president d’Aigües de Barcelona, Miquel Roca i el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos.
Les obres d’ampliació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable del Besòs van començar a principis del 2024 i s’emmarquen en les actuacions del full de ruta del Govern per fer front a la sequera i l’escassetat hídrica estructural de la conca mediterrània. Actualment, la companyia Aigües de Barcelona està treballant en les obres d’ampliació de la planta així com en les obres de captació i transport del nou recurs fins a les noves instal·lacions de tractament.
La consellera ha destacat que es tracta “d’unes obres d’altíssima complexitat per tots els elements que hi ha a l’entorn amb eixos ferroviaris i instal·lacions elèctriques, amb un edifici del segle XIX que ha significat unes limitacions per desenvolupar la infraestructura hídrica”. Ha recordat que la sequera patida en els últims anys “ha afectat molt directament el desenvolupament del nostre país, no només en termes d’assegurar l’abastament sinó com ha tingut en aquesta última sequera una incidència en el teixit econòmic català”. Per això, ha volgut recordar que “estem en un escenari de canvi climàtic, d’escalfament que té impactes també amb la variabilitat hidrològica i garantir avui en dia un abastament sostenible és assegurar també unes condicions mínimes als catalans i catalanes”.
Per primera vegada, aigua potable del riu Besòs
L’ampliació de les instal·lacions de la planta potabilitzadora del Besòs, juntament amb la construcció de nous pous, la captació d’aigua del Rec Comtal i el tractament de l’aigua directament del riu Besòs, multiplicarà la producció d’aigua potable gràcies a tècniques avançades de tractament d’aigua com la ultrafiltració i l’osmosi inversa. Això permetrà assolir una capacitat de tractament d’un metre cúbic per segon.
L’actuació comprèn la construcció de dos nous pous a Montcada i Reixac amb una capacitat de tractament de 200 l/s la captació del Rec Comtal que permetrà l’aprofitament de les seves aigües i, una conducció de 2 quilòmetres de longitud i 1 metre de diàmetre que conduirà el conjunt d’aquest nou recurs fins a la planta potabilitzadora. Addicionalment, l’actuació inclou una captació directa de l’aigua del riu Besós fins a un cabal de 270 litres. Aquests nous recursos, juntament amb els actuals pous de Sant Andreu, permetran assolir una capacitat de tractament de fins a un metre cúbic per segon.
Actualment, les obres es troben en la seva fase final i està previst que la planta del Besós assoleixi la seva capacitat màxima de tractament l’estiu del 2026. Ha afegit Paneque que aquest és “un exemple del compromís de les parts implicades i dels fruits que dona la col·laboració publicoprivada”. Fins ara, la planta tenia una capacitat per produir 200 litres per segon. “Durant el primer trimestre de l’any, la instal·lació produirà fins a 400 litres per segon, i, abans que acabi l’any, la capacitat total de producció serà de 800 litres per segon, fet que suposa quadruplicar la seva capacitat”, ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
El director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha destacat a la visita que “l’actuació, subvencionada pel Departament de Territori de la Generalitat, amb la col·laboració de l’AMB i Aigües de Barcelona, té una inversió prevista d’uns 51 milions d’euros i permetrà augmentar la capacitat de tractament fins a un metre cúbic per segon” A més, ha afegit que “ens servirà per tractar aigua superficial del Besòs per primera vegada i disposar de més recursos hídrics per afrontar millor futurs episodis de sequera”.
Disposar de 33 hm³ anuals d’aigua nova
L’ampliació de la potabilitzadora de Trinitat Besòs és la primera de diverses actuacions previstes per a incrementar la disponibilitat d’aigua, tant a la regió de Barcelona com en altres zones de Catalunya. Durant el 2026 es preveu que entrin en servei altres actuacions, com l’Estació de Regeneració d’Aigua de Sant Feliu de Llobregat i la potabilitzadora de l’Estrella, entre d’altres. Segons la consellera Paneque, “un cop estiguin finalitzades totes les actuacions previstes per enguany, es disposarà de fins a 33 hm³ anuals de nou recurs, fent possible que es disposi de manera permanent d’aquests recursos i ser més autosuficients davant de futurs episodis de sequera”. Es preveu, per tant, que l’ampliació de la potabilitzadora de Trinitat Besòs aporti, anualment, 15 hm³, la potabilitzadora de l’Estrella (ubicada a Sant Feliu de Llobregat) produirà fins a 8 hm3 i l’ERA de Sant Feliu podrà aportar un total de 10 hm³.
En altres zones del país, com l’Alt Empordà, també hi ha actuacions que ja estan enllestides, com l’aportació d’aigua depurada fins al riu la Muga a Pont de Molins, els tractaments de millora a la potabilitzadora d’Empuriabrava (ultrafiltració i osmosi inversa) i els nous pous al voltant de Peralada. “Totes les actuacions estan ja finalitzades i es preveu que puguin aportar fins a 4 hm³/any, millorar la qualitat de l’aigua tractada i permetre una gestió més eficient de les aigües subterrànies”, ha subratllat la titular de Territori. En aquest sentit, l’aportació d’aigua depurada al riu la Muga permetrà incrementar anualment en 3 hm³ la disponibilitat d’aigua, mentre que la planta d’osmosi inversa de la potabilitzadora d’Empuriabrava aportarà fins a 1 hm³/any.
Garantir el 70% de la demanda amb nous recursos
A mitjà termini, concretament en l’horitzó del 2029-2030, es disposarà de fins a 280 hm³ anuals de nou recurs, fruit de l’increment de capacitat de la dessalinització i la regeneració, a més de la millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament. “En un període màxim de cinc anys, podrem garantir el 70% de la demanda urbana amb els nous recursos que anirem incorporant al sistema, podent així suplir i avançar-nos a la variabilitat provocada pel canvi climàtic”, ha dit Sílvia Paneque.