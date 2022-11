El govern d’Ada Colau premia Aigües de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut el treball d’Aigües de Barcelona concedint a la companyia el Premi Agenda 2030 BCN en la modalitat de millor contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Concretament, el premi s’ha atorgat al Hub d’Acció Climàtica d’Aigües de Barcelona pel seu compromís en la lluita contra l’emergència climàtica, en favor d’una Barcelona més sostenible, resilient i saludable.

Aquest reconeixement per part del consistori liderat per Ada Colau, i que ha estat entregat per Laia Bonet (PSC), reconeix el treball per l’adaptació i mitigació del canvi climàtic que està fent la companyia a favor de la ciutat. De fet, Agbar i l’alcaldessa mantenen un pols constant per la gestió de l’aigua a la ciutat, i aquest premi és, de fet, una sorpresa.

Aigües de Barcelona recull el premi de l’Ajuntament

El Hub d’Acció Climàtica és una iniciativa d’Aigües de Barcelona, que, mitjançant les aliances i el treball conjunt amb els seus grups de relació, com ara els proveïdors, impulsa bones pràctiques de sostenibilitat, dona a conèixer com traçar plans de reducció de la petjada ambiental, treballant així per la descarbonització de les ciutats. El Hub permet compartir coneixement i recursos entre totes les entitats associades per tal de que evolucionin les seves estratègies de sostenibilitat i canvi climàtic amb visió col·lectiva, i sobretot, despleguin accions i solucions viables per accelerar l’assoliment de la neutralitat i la resiliència climàtica, tant a nivell d’entitat com col·lectivament.

El Hub s’emmarca en la Política d’acció climàtica d’Aigües de Barcelona, aprovada pel seu Consell d’Administració el novembre de l’any passat, a través de la qual la companyia assumeix un lideratge actiu vers l’acció climàtica, cooperant amb els grups de relació i el territori, i plantejant objectius ambiciosos que donin resposta a l’agenda climàtica global i les polítiques locals. Des de la seva posada en marxa, el passat mes de maig, 55 entitats ja s’han adherit a la iniciativa i estan treballant en desplegar plans de neutralitat i resiliència col·lectius.

Aquest premi se suma al reconeixement internacional que la companyia ha rebut recentment per part de l’International Water Association (IWA), l’associació més rellevant del sector de l’aigua a nivell mundial, com a primera “Climate Smart Utility” de Catalunya per la seva estratègia i accions contra l’emergència en els eixos d’adaptació, mitigació i lideratge climàtic.