Nova carta d’El Castell Peralada Restaurant, amb una estrella Michelin

El Castell Peralada Restaurant que compta amb una estrella Michelin, presenta la seva nova Carta i el Menú de Primavera 2022 plens de novetats i enfocats en els productes de temporada.

El xef Javier Martinez i el seu equip fidels a la seva visió gastronòmica contemporània de l’Empordà han creat una Carta i Menú Degustació del restaurant on la matèria primera, el producte és l’eix vertebrador de la proposta gastronòmica. Sempre mantenint viva l’essència de la reinterpretació creativa de les tradicions culinàries basades en la qualitat dels productes empordanesos, des de la terra fins a la Mediterrània, que li va transmetre el seu estimat Xavier Sagristà.

Sobre la Carta, el xef destaca el protagonisme del producte de temporada i els sabors de primavera amb plats plens de sabor com poden ser el Tiradito de vieires i cansalada amb tàrtar de tomàquet a la menta i vinagreta de llima i nous o les Espardenyes de mar a la brasa amb mongetes de Santa Pau, lletons de xai glacejats i caviar i també els Rigatoni farcits a la carbonara de corall, llamàntol blau a la brasa i anisats o la Presa ibèrica de porc, endivia brasejada, almadroc i pera i sense oblidar els postres com el Duo de prèssecs, cereals i làctics o el Cafè, llima, avellana i all negre.

Rigatoni farcits a la carbonara de corall, llamàntol blau a la brasa i anisats

En relació al Menú Degustació el xef Javi Martinez destaca els productes de temporada com la cloïssa, la galera, els espàrrecs blancs, els pèsols, entre d’altres. I comenta, “Considero que és un menú força equilibrat, de sabors molt marcats però alhora lleuger, molt de primavera. Un viatge gastronòmic del mar i muntanya actualitzat, com per exemple Bacallà confitat, pèsols frescos, sàlvia i aire de Jabugo, no es perquè el fem nosaltres, però el punt melós del bacallà confitat és espectacular i el cruixent dels pèsols llàgrima fets a la brasa són per plorar”. Del Menú també destacaríem la Coca fina de bou de mar i verduretes amb maionesa de cibulet, l’Airbag d’ou fregit, cansalada ibèrica i gambetes i la Galera a l’all cremat com a entrants i de plats principals, el Foie gras en escabetx de pastanaga i amontillado i el Pollastre de corral, escamarlà a la mantega noisette, all negre i cafè entre d’altres i sens oblidar els postres com la Pera nixtamalitzada al vi Finca Espolla, nata aromatitzada i xocolata 70%.

Bacallà confitat, pèsols frescos, sàlvia i aire de Jabugo

Amb el Menú Degustació s’inclouen dos tipus de maridatges que ajuden a potenciar el sabor dels plats, un primer maridatge on es pot descobrir vins de proximitat i un segon maridatge on es podrà gaudir d’una selecció exclusiva dels grans vins del mon. Els comensals ambdós propostes podran descobrir una creació del Castell anomenada l’Essència de Finca Espolla, un vi dolç creat a partir del Finca Espolla de Perelada D.O. Emporda.

El Castell Peralada Restaurant disposa d’un dels millors carros de formatges del nostre país, amb més de 300 formatges diferents. Una experiència única que es pot assaborir dins d’un Castell del s XIV, ja sigui en la seva sala principal, en un dels 2 salons reservats a les torres del Castell o a la terrassa amb vistes al llac i a l’impressionant jardí.

El comensals podran gaudir d’aquestes noves propostes per sopar de dijous a diumenge de 20h a 22.30h. I per dinar de divendres a diumenge de 13h a 15.30h.