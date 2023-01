Tres sectors clau collen el Govern amb una confluència accidentada de vagues

Compte enrere per a la tempesta de vagues que comença dimecres, 25 de gener, amb un preludi aquest dimarts. A un dia i mig de la jornada de protesta en què coincidiran docents, sanitaris i taxistes, les negociacions amb els respectius departaments estan encallades. El descontentament en tres dels sectors més importants del país és evident i, si el Govern no fa res per posar-hi remei, el dimecres confluiran tres vagues que tensionaran el país. A banda de les aturades, les mobilitzacions al carrer encara s’estendran fins al dissabte 28 en el cas dels docents i els sanitaris que formen part de la Plataforma per la Sanitat i l’Educació. I fins el 3 de febrer en el cas dels facultatius vinculats a Metges de Catalunya.

Després de dies d’estira-i-arronsa, la situació és de caos: algunes convocatòries coincideixen i d’altres no, una vaga s’ha desconvocat per un defecte de forma, diferents sectors sanitaris es mobilitzen per separat i els sindicats de docents mantenen importants discrepàncies. Tot plegat constitueix un garbuix accidentat de protestes que dimecres pot complicar molt el funcionament dels serveis públics i col·lapsar el centre de Barcelona.

Una vaga de mestres diferent a les convocatòries unitàries

En aquest marc, els docents mantenen la convocatòria de vaga després que les negociacions amb el departament d’Educació hagin naufragat. Malgrat reconèixer un pas endavant de la conselleria, el principal sindicat a l’educació, USTEC considera que les propostes encara són “insuficients” per a la recuperació dels drets laborals perduts amb les retallades de fa una dècada. Per això sortiran al carrer el dia 25, amb una marxa fins al Parlament, i el dia 28, en una gran manifestació a la plaça Sant Jaume.

Tot i la força d’USTEC, que ha aconseguit unir les reivindicacions amb les dels sanitaris, la unitat sindical que havien exhibit fins ara les organitzacions del sector de l’educació s’ha desfet i ara hi ha diferents tendències. La UGT i CCOO han fet una consulta als afiliats per donar veu al col·lectiu docent i finalment han rebutjat signar l’última proposta del departament, amb data 19 de gener, i anar a la vaga. En canvi, USTEC i la CGT es van oposar a aquesta consulta des del primer moment.

Manifestants durant una mobilització a Barcelona amb motiu d’una nova jornada de vaga als centres educatius / Jordi Borràs

“USTEC i CGT s’hi han oposat perquè no controlarien la consulta i tenien por a perdre-la. L’única explicació és que estem en campanya electoral i volien marcar perfil amb les altres organitzacions sindicals”, assegura Jesús Martín, coordinador d’FP d’UGT. “La conselleria ha fet un pas endavant, especialment en sectors com l’FP o amb els majors de 55 anys. Les persones que es beneficiarien de signar l’acord no entendrien que no els donéssim el dret a decidir”, conclou.

Tres convocatòries diferents en el sector de la sanitat

Fins aquest cap de setmana coexistien tres convocatòries de vaga al sector de la sanitat. La principal, dirigida als facultatius i convocada per Metges de Catalunya. La segona, organitzada per la Mesa Sindical de la Sanitat, i la tercera convocada per La Intersindical aquest dimarts, i que és el preludi de la tempesta perfecta de dimecres. Aquest dissabte, però, la Mesa Sindical de la Sanitat, formada per USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, COS, CSIF, FAPIC, SAE, FTC-IAC i PSI Lluitem, s’ha vist obligada a desconvocar la vaga per un “defecte de forma”.

“Atès que les patronals estan decidides a impugnar aquesta vaga per un possible defecte de forma, i que mantenir-la podria posar en una situació d’inseguretat jurídica els treballadors, us anunciem que retirarem la convocatòria de vaga”, van anunciar en un comunicat aquest cap de setmana. Tot i així, subratllen que mantenen el calendari de mobilitzacions atesa la greu situació en què es troba el sector sanitari, i donaran suport a les aturades convocades. “La nostra sanitat i la situació dels professionals agonitzen”, avisen.

Tot i així, el 24 i 25 de gener els sanitaris que no són metges encara es podran mobilitzar malgrat aquesta retirada de la convocatòria de vaga de la Mesa Sindical de la Sanitat, ja que es poden adherir a la convocatòria de La Intersindical. Ara bé, el dia 26 només podran manifestar-se els metges, ja que la resta de sanitaris no estan inclosos en la convocatòria de Metges de Catalunya i per tant no estan coberts.

Metges de Catalunya negocia a contrarellotge

Metges de Catalunya va anunciar aquesta convocatòria amb dos mesos de marge per negociar amb el departament, però no va ser fins la setmana passada quan es va fer la primera reunió. La conselleria, de fet, ha admès que sense pressupostos és complicat poder calendaritzar les mesures, que és precisament el que demanen els metges per desbloquejar la situació, que s’ha convertit en un atzucac. Els comptes de la Generalitat continuen sense rebre la llum verda perquè el pacte que s’espera del Govern, d’ERC, amb el PSC no acaba d’arribar, per la qual cosa que és complicat pensar que es pot arribar a un acord amb temps suficient per desconvocar la vaga de dimecres.

Fins ara les negociacions han naufragat per la falta de concrecions que denuncia el sindicat i que la conselleria nega. De fet, a hores d’ara sindicat i departament continuen immersos en la negociació, que continuarà demà al migdia a contrarellotge per aconseguir un pacte que desconvoqui la vaga.

Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, denuncia la poca implicació de Salut per desconvocar la vaga i avisa que hi haurà noves jornades d’aturades / Mireia Comas

Els taxistes també es revolten

Els taxistes mantenen la seva pròpia pugna amb Territori. La vaga del sector serà més endavant, coincidint amb el congrés europeu de l’audiovisual ISE Barcelona, del 31 de gener al 3 de febrer. Ara bé, han anunciat mobilitzacions prèvies per collar el departament i la primera serà el 25 de gener, quan se sumaran a les protestes de docents i sanitaris. La Gran Via de Barcelona tornarà a omplir-se de taxistes per mostrar suport a la vaga pels serveis públics que amenaça de col·lapsar la ciutat per enviar un missatge clar contra les retallades en el sector públic.

El que els ha fet esclatar ha estat l’anunci de la moratòria que s’aplicarà a 1.100 llicències de VTC, que podran circular tot aquest 2023. Amb les mobilitzacions pretenen aconseguir que es reguli de forma efectiva l’activitat d’aquest tipus de vehicles, ja que els taxistes acusen les companyies com Free Now, Uber o Cabify de fer “competència deslleial” i voler despenjar-se del sistema tarifari regulat per imposar preus més elevats.