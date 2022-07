Com combatre els trastorns de conducta en nens i adolescents a l’estiu

Les vacances d’estiu són el moment més esperat per bona part de la societat, però es poden convertir en un malson. Segons els experts en salut mental és justament en aquest moment quan hi ha un important increment de casos de trastorns de conducta en nens i adolescents, que s’aguditza quan surten de l’entorn habitual i la rutina agafada durant l’any. A més, l’estiu és una època on hi ha absència de normes i límits, el que pot provocar conflictes domèstics.

Els experts recomanen apuntar els nens a campus esportius, campaments o altres activitats per fer que l’estiu sigui més suportable per als pares i els nens, tot i que tampoc no és una solució 100% efectiva perquè continuen sense tenir obligacions ni acompanyament diari. “Alguns se senten perduts, avorrits i sovint irritables“, assenyala Rosa Domínguez, psicòloga de l’Hospital HM Nens de Barcelona. És per això que els experts observen un augment de trastorns de conducta. Domínguez assenyala que s’han de marcar límits i normes de forma “raonable i argumentada” perquè amb aquestes normes “se’ls està cuidant”.

Planificar les vacances conjuntament amb els fills pot ser una solució

En paral·lel, una de les recomanacions que fa l’especialista és que es planifiquin les vacances amb els nens i els expliquin allò que es té previst fer. “No cal de manera estricta com si es tractés d’un campament militar, però sí que els donin criteris sobre el que es farà“, explica l’experta, que considera que el fet que els nens estiguin informats redueix la tensió i genera un ambient “col·laboratiu”.

Per aconseguir-ho es pot definir què s’espera de les vacances tant per part dels nens com dels pares, saber quines activitats es podran fer junts i quines no i definir les responsabilitats i deures dels nens malgrat que estiguin de vacances. Això pot ser la col·laboració amb les tasques domèstiques o mantenir un cert horari de son.

Supervisar el temps que passen davant de les pantalles

També és molt important controlar el temps que passen els nens davant de pantalles, especialment els més petits. Domínguez assenyala que el joc “simbòlic” és “vital” per al desenvolupament emocional dels nens i aquest pot quedar oblidat per l’ús de tecnologies.

En paral·lel és important que els nens reparteixin el seu temps entre els amics i la família i que aquesta els faci sentir útils amb tasques a casa. Aquestes tasques, a més, els eviten estrès i els permeten gestionar millor el seu temps lliure. Avorrir-se també és necessari perquè sorgeixi la creativitat i posin en marxa altres recursos per ells mateixos”, conclou Domínguez.