El número de desempat en el procés de preinscripció escolar als ensenyaments obligatoris -d’infantil a quart d’ESO- per al curs vinent és el 66.646. Però per a què serveix aquest número? Quan comença la preinscripció es formalitza una sol·licitud de plaça per cada nen i aquestes s’ordenen en funció de la puntuació obtinguda. Els criteris d’aquesta puntuació són públics i únics per a tot l’alumnat, com ara proximitat al centre, el nombre de germans, la renda familiar, ser família monoparental o nombrosa o que el pare o mare treballin al centre educatiu.

Com que el nombre de places oferides és limitat, en cas que el nombre de peticions superi les places, les sol·licituds s’ordenen per puntuació. És llavors quan entra en joc el número de desempat: si la puntuació és la mateixa s’aplica aquest sistema i les sol·licituds s’ordenen en ordre creixent. És a dir, si el número de desempat d’una família és el del sorteig serà la primera a ser assignada entre tots els que tenen la mateixa puntuació. Si la xifra està molt allunyada o per sota del número, té menys opcions d’accedir al centre.

Com es pot saber el número per al sorteig?

A cadascuna de les sol·licituds se li atorga un número de desempat aleatòriament. Aquest número apareix en el llistat de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions. Aquest és el número amb el qual la família participa al sorteig i d’això dependran les opcions perquè els nens entrin o no a l’escola desitjada.

El calendari de les inscripcions

Un cop s’ha publicat aquest número de desempat, l’11 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva i el 12 de juny les llistes d’alumnes admesos a cada centre. També la llista d’espera en cas que sigui necessària. Si l’alumne no obté plaça a cap dels centres que va sol·licitar se li assigna una plaça d’ofici. És convenient fer la matrícula en aquest centre, per bé que si, posteriorment, s’obté plaça en algun dels centres en què s’està en la llista d’espera, sempre es podria canviar.

Finalment, la matriculació es farà entre el 20 i el 28 de juny per als alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).