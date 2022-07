“Ningú m’entenia”, cursa per visibilitzar la salut mental a les escoles

La Júlia Campos va patir bullying durant dos anys quan cursava el grau mitjà d’atenció sociosanitària, però els professors van mantenir el silenci i no van fer res per millorar la seva situació. “Ningú em va entendre”, comenta durant una conversa amb El Món ara ja com a activista de l’entitat Obertament. La Júlia denuncia que fins i tot els professors donaven peu a comentaris negatius i aconseguien que totes les mirades anessin dirigides cap a ella, quan en aquella època hauria necessitat tot el contrari.

Durant la secundària, la Júlia no va tenir problemes d’aquest tipus perquè quan tenia els atacs d’ansietat podia sortir de classe i els professors no li posaven cap impediment. Fins i tot, explica, el director del centre seia amb ella i la distreia per anar dissipant l’ansietat, que l’acompanyava constantment. Però tot va canviar en accedir a aquest grau mitjà, quan el bullying es va convertir en un malson diari.

La Júlia ha trobat a faltar, sobretot, un acompanyament ja no només per a ella sinó per als seus pares, que van viure la situació sols. “Calen recursos per als joves i suport psicològic, però també és clau que hi hagi ajuda i empatia cap al familiar”, explica. Quan els seus pares van anar al centre a parlar sobre el bullying que patia la seva filla, es van trobar que els professors treien ferro a la qüestió. “Són grans i poden arreglar-ho entre ells” va ser la resposta del centre, segons denuncia la Júlia.

Passar de sentir-se víctima a botxí

El centre, a més, va posar totes les decisions en mans d’aquesta alumna, a qui van preguntar si volia expulsar tots els qui li feien la vida impossible a les aules. “Vaig sentir que estava fent la seva feina”, explica mirant enrere en la seva pròpia història. Aquesta activista per la salut mental va arribar a sentir-se botxí enlloc de víctima, perquè l’escola li va aconsellar no sortir a esmorzar pel seu compte i quedar-se a la classe mentre els companys sortien. “Jo, que era la víctima, era qui havia de quedar-se tancada”, denuncia.

L’activista recorda la seva època més “oberta” i assegura que a vegades enyora la nena que era abans. Tot i això, assenyala que mai va explicar a l’escola que tenia un trastorn perquè era “impensable” que els companys i professors ho poguessin entendre. “M’hauria ajudat molt dir-ho, però era impossible”, explica.

Xerrades més enllà de l’alcohol, les drogues i el sexe

Insisteix que els mestres tenen un paper molt important perquè l’alumne “mai pot ser només un número” i sosté que les escoles haurien d’oferir xerrades per als alumnes més enllà de les “típiques” d’alcohol, drogues i sexe. “Aniria molt be que dins de l’àmbit educatiu una persona vingués i et digues: no us tanqueu, obriu-vos i parleu-ne”, conclou.

Això és, de fet, el que pretén el projecte d’Obertament ‘What’s Up’. Ho explica la responsable de salut mental i estigma en l’àmbit educatiu, Irene Alabau, que insisteix que les aules han de ser un espai on l’alumnat sàpiga que es pot parlar de salut mental. “Volem construir espais transversals de visibilització de la salut mental”, insisteix. El concepte transversal, en aquest cas, vol dir treballar la salut mental des de totes les assignatures, i no només des de la tutoria “on sembla una obligació”.

Una de les formadores d’aquest projecte, Gemma Cantoni, coincideix que una de les coses més importants és tractar la salut mental transversalment i en totes les assignatures perquè els alumnes puguin tractar els prejudicis sobre salut mental per tal de no continuar perpetuant-los. “Si es tracta en diverses assignatures avaluables l’alumne abaixa la guàrdia, sap que no està obligat a parlar i és més fàcil que expliqui què li està passant”, assenyala Cantoni. Així, explica, la intenció és que l’alumnat vegi que aquests problemes de salut mental no són una cosa que hagin d’emportar-se a casa, sinó que se’n pot parlar a l’escola.

El projecte What’s Up! ja ha arribat a una cinquantena de centres

Aquest projecte en col·laboració amb el departament d’Educació es basa en un estudi del 2016 sobre l’estigma d’aquests problemes en diferents àmbits socials. L’estudi va demostrar que un 30% dels alumnes s’havien sentit discriminats per companys i un 20% per professors, cosa que va moure Obertament a dissenyar un projecte d’aquest tipus.

El projecte es dirigeix als alumnes i al professorat, per a qui es fa una formació. Els alumnes treballen 16 unitats didàctiques des de diverses assignatures i els docents fan una sessió de formació inicial sobre els objectius del projecte i sobre com s’ha d’implementar al centre. En aquest sentit, Obertament ha fet aquest dimecres un webinar per tal de donar a conèixer el projecte i la seva metodologia.

What’s Up! posa el focus en el fet que el 50% dels problemes de salut mental comencen abans dels 15 anys. “Això demostra que és una necessitat abordar la salut mental dels joves perquè quan comencin a no trobar-se bé sàpiguen que els passa i puguin demanar ajuda”, explica Alabau.

Alumnes de secundària a una aula / Mireia Comas

Des del 2016, 78 centres han participat en el projecte. El curs passat s’hi van interessar 97 centres i finalment van aplicar el projecte una cinquantena. “Ha estat un curs complicat en termes organitzatius”, argumenta la coordinadora d’aquest projecte. What’s Up!, per tant, té tres potes: els activistes i treballadors d’Obertament com la Júlia Campos i la Irene Alabau, que el donen a conèixer, els centres implicats i els alumnes que se n’han de beneficiar. La tasca dels activistes és especialment rellevant, perquè es tracta d’explicar la seva història perquè la dels altres sigui millor.