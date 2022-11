El 8,8% de joves catalans tenen ganes de morir-se, segons una macroenquesta

Tristesa, ràbia i por són alguns dels sentiments que encara avui senten alguns joves catalans després de dos anys de pandèmia. Són els resultats d’una macroenquesta que ha fet el Departament d’Educació i el de Salut, que ha avançat aquest diumenge TV3. El sondeig també detalla que el 8,8% dels adolescents asseguren que tenen ganes de morir-se o d’adormir-se i no tornar-se a despertar i que el 5,9% tenen freqüentment pensaments sobre autolesionar-se o fer-se mal. Les enquestes s’han realitzat a prop de 267.000 joves d’entre 10 i 18 anys i es tracta del sondeig més gran que s’ha fet mai a Catalunya sobre salut mental a l’adolescència.

Els sentiments de la pandèmia

La macroenquesta, que ha comptat amb les respostes d’alumnes d’entre 5è de primària i Batxillerat d’uns 2.000 centres de Catalunya, incloïa 27 preguntes que permetrien analitzar l’estat emocional dels adolescents després de la pandèmia de la Covid-19. Els resultats assenyalen que el 40% dels enquestats confirmen que la situació provocada pel coronavirus els va generar por, tristesa, ira o ràbia.

Aquests sentiments van anar quedant enrere a mesura que la crisi per la pandèmia va anar disminuint. Això, però, no va ser igual per a tots. De fet, una part dels joves arrosseguen seqüeles de tot el que van viure i un 13% encara sent tristesa o ràbia i un 7% encara manté la por.

Un 73% dels enquestats troba suport emocional en les amistats del centre escolar | Pixabay

On troben suport emocional?

El macrosondeig també ha volgut aprofundir en els suports que tenen els joves catalans quan no se senten emocionalment bé. El 50,4% indica que va mantenir una relació estable amb la família durant la pandèmia. D’aquests, el 27,7% assenyalen que la relació ha millorat, mentre que ha empitjorat per un 11,8% dels enquestats.

El principal suport per als adolescents està en les amistats als centres educatius, tal com indiquen un 73%. L’estudi també revela que un 35,9% dels estudiants confien en el tutor o tutora.

Paral·lelament, un 8,6% expressen que se senten desemparats i que senten que no poden comptar amb ningú davant situacions personals greus. Dels enquestats, un 14% respon que se sent sol perquè el seu entorn, entre familiars i amics, no s’interessen pel que els passa.