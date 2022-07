L’Institut Miquel Biada passa de ser municipal a estar en mans d’Educació

El departament d’Educació ha assumit aquest dimecres la titularitat de l’institut Miquel Badia de Mataró, que passa a integrar-se a la xarxa de centres de la Generalitat. Així ho han formalitzat aquest matí en una roda de premsa conjunta el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i l’alcalde de Mataró, David Bote. El conseller ha dit que la incorporació d’aquest institut a la xarxa pública és una “bona notícia” tant per a Mataró com per a la comarca i el conjunt del sistema educatiu.

No tindrà cap afectació per a l’alumnat del centre

L’acord entre la conselleria i l’Ajuntament de Mataró ha arribat després que aquest últim els fes arribar la seva voluntat de cedir l’institut a la xarxa de centres educatius de la Generalitat. Aquest canvi, però, no comportarà cap canvi ni afectació per a l’alumnat escolaritzat en aquest centre o el que hagi fet la preinscripció o la matricula per el setembre.

Els docents del centre passaran a ser personal laboral fix de la conselleria

Amb l’acord el personal del centre que tenia plaça fixa ha passat a ser personal laboral fix de la conselleria. A més, el nou director, que és funcionari del Departament, exercirà el càrrec tal i com s’estableix a la normativa sobre la funció directiva en l’àmbit docent.

L’institut Miquel Biada és molt gran: ofereix estudis d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i programes de formació i inserció. El pròxim curs encara hi haurà més oferta amb un nou cicle de formació professional de grau bàsic en Manteniment i rehabilitació d’edificis. També oferirà més places en el grau que ja hi havia d’Obres d’interior i rehabilitació. En total, el centre mataroní passarà de 51 a 54’5 grups gràcies a aquest acord entre la conselleria liderada per Josep Gonzalez Cambray i l’Ajuntament de Mataró.