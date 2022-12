Educació desvia fons de centres d’FP a instituts que no poden pagar la llum

Els diners que el Departament d’Educació deu als centres d’educació secundària per pagar les factures de la llum continua sense arribar. La situació és tan insostenible als centres educatius que han hagut de buscar solucions desesperades a la falta de diners de la conselleria, que encara no els ha fet el pagament. En aquest marc, segons ha avançat El País, han demanat permís al departament per demanar préstecs als centres de formació professional que tenen bon finançament, i la conselleria els hi ha concedit.

Al problema de l’augment del preu de la llum i el conseqüent increment de preu de les factures s’hi ha sumat el fet que la conselleria no hagi fet el tercer pagament de l’any, corresponent al tercer trimestre. Conscients del retard, fonts de la conselleria van avançar a El Món que després d’un acord amb el Departament d’Economia l’ajuda addicional per fer front a l’augment de preu de les factures finalment no serà de 6,5 milions com s’havia anunciat, sinó d’11,5.

Els directors, però, no es refien d’aquest pagament i donada la seva complicada situació, en especial als centres d’alta complexitat, han demanat al departament que els desviï diners dels centres de formació professional que tinguin remanent. Cal tenir en compte que els centres d’FP i els centres de primària no s’estan trobant amb aquest problema perquè els primers estan millor finançats amb les matrícules que paguen els estudiants i els segons normalment són municipals, pel que les factures recauen en els ajuntaments.

Alumnes entrant a l’escola / EP

“La solució no és malversar diners de l’FP”

El delegat d’FP de la UGT, Jesús Martín, és molt crític amb el fet que la conselleria hagi donat permís als centres de secundària per demanar diners en préstec als centres d’FP. “La solució no passa per malversar diners de la formació professional. Aquests diners han de ser finalistes i destinar-se a l’FP, no a pagar factures”, critica taxativament.

De fet, titlla la situació de ser “una vergonya” i recorda que fa un any que avisen que la factura energètica és “insostenible”. “I serà encara pitjor a l’estiu”, avisa. La proposta d’UGT és que s’apliquin fons Next Generation per reformar la climatització dels centres i invertir en energia fotovoltaica i aerotèrmica. “En cinc anys la inversió estaria amortitzada per l’estalvi en les factures i en les emissions de CO2.