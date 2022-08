Dimiteix una regidora d’ERC per la “gimcana porno”

La polèmica “gimcana porno” de Vilassar de Mar ha acabat amb la dimissió de la regidora de Joventut, Montserrat Gual aquest dimecres. I és que, després d’un comunicat de l’ajuntament del municipi on s’acceptava la culpa de no haver comunicat bé les activitats que farien els joves durant la Gimcana Nocturna del poble, Gual s’ha vist obligada a dimitir en veure que els pares no en tenien prou amb les disculpes. En aquest sentit, tot va començar perquè l’activitat que va organitzar un centre cívic de l’ajuntament contenia algunes proves de caire sexual, sense cap classe d’explicació i que no estaven adaptades a les edats dels participants, ja que era per joves d’entre 12 i 30 anys. Davants les dures declaracions i queixes dels pares i tot i les disculpes de l’ajuntament, Gual s’ha acabat retirant del seu càrrec després de la polèmica.

📄Compartim el nou comunicat per part de la Regidoria de Joventut i l'Ajuntament de Vilassar de Mar informant de la renúncia de la Regidora de Joventut, en relació amb la controvèrsia generada per la gimcana de Juliol Jove del passat 22 de juliol: https://t.co/vhB9bKoZbY — Vilassar de Mar (@VilassardeMar) August 10, 2022

La dimissió de Gual es farà efectiva a partir d’aquest setembre. Aquestes han estat les declaracions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en un comunicat que han difós a les xarxes. A part, també s’ha explicat que la regidora acceptarà responsabilitats i donarà resposta als requeriments del Síndic de Greuges, que ja va explicar que havia obert un acte per les actuacions de l’ajuntament. Amb tot doncs, Gual ha deixat el seu càrrec davant les queixes dels pares i ha renunciat per demostrar que l’ajuntament accepta les culpes de la polèmica.

Una regidora sense coneixements de les activitats per joves

Un altre dels grans punts que es comenta al comunicat de l’ajuntament és el desconeixement de la regidora de les activitats que s’anaven a fer. “Malgrat no ser informada i desconèixer les activitats concretes programades durant la gimcana de Juliol Jove, la Regidora de Joventut assumeix voluntàriament amb la seva renúncia”, s’expressa textualment en el comunicat. L’administració també s’ha reiterat en les seves disculpes i ha anunciat una altra vegada, que “assumeixen equivocacions”. Tot i això, no han especificat en cap moment quina classe d’errors s’han comès.