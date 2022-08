Els experts recomanen recuperar les rutines del curs abans de tornar a l’escola

La tornada a l’escola pot ser un infern per a les famílies per l’estrès que suposa intentar que els infants recuperin les rutines prèvies a l’estiu. Durant les vacances els nens abandonen els horaris que tenien durant el curs pel que fa a les hores de son i dels àpats, per la qual cosa per tornar a l’escola cal fer un procés per tornar a la rutina. “Molts pares estan desitjant la tornada a l’escola però es fa complicat tornar a acostumar als nens a la rutina”, explica la psicopedagoga i professora de la UOC Sylvie Pérez. L’experta és partidària de trencar les rutines del curs durant l’estiu, però cal trobar-ne d’altres, com ara anar a dormir més tard però sempre a la mateixa hora. I insisteix en la necessitat d’anar recuperant els hàbits anteriors durant els últims dies de vacances.

En aquest marc, és important seguir alguns consells perquè la tornada a l’escola no sigui un infern ni per als pares ni per als infants. Les rutines s’han d’anar recuperant a poc a poc perquè el canvi no sigui d’un dia per l’altre. Pérez assegura que l’opció de no preparar res abans de l’escola no és gens recomanable perquè els nens ho poden passar malament davant un canvi de rutines tan brusc. Per això recomana apropar gradualment les hores dels àpats i l’hora d’anar a dormir a les que tindran quan comenci l’escola.

Unes motxilles al passadís d’una escola / ACN

La preparació per tornar a l’escola, a més, s’ha de fer conjuntament amb els nens per ajudar-los a situar-se “en un altre escenari”. Així, és bona idea preparar la motxilla, el material i fer una ullada als llibres que treballaran de forma conjunta. L’expert en ciències de l’educació Ferran Giménez també aconsella preparar conjuntament el material, però fer-ho només des de la supervisió perquè els nens vagin entenent que la responsabilitat és seva. Assenyala que és una bona idea per preparar-los per al canvi de realitat que viuran al setembre.

Deixar el material d’escola a la vista dels nens i utilitzar paraules positives

Per a la mestra d’infantil Cristina Tort el més important en els dies previs a tornar a classe és deixar la motxilla, la bata i altres materials a la vista dels infants. D’aquesta manera, assegura, van veient-ho i interioritzen que és l’hora de tornar. També cal explicar-los com serà el seu dia a dia i què aprendran durant el curs per motivar-los a anar a l’escola contents.

“Un altre consell és quedar amb algun amic al parc abans de trobar-se a l’escola, perquè això els pot donar més seguretat en els dies anteriors”, explica Tort. Per als nens més petits, els que mai abans han anat a l’escola, aconsella passejar pels voltants de l’escola i explicar-los que allà s’ho passaran molt bé. “És clau dirigir-se als infants amb paraules positives, perquè absorbeixen tot el que diuen els pares”, raona.

Prèviament a l’inici de curs es poden treballar llibres infantils que expliquin com un nen comença l’escola per primera vegada: “Ajuda perquè els expliquen amb imatges el que viuran i com se sentiran a l’escola”. Tort insisteix que el més important per preparar la tornada és treballar amb els més petits la part emocional de la separació dels pares.

Un nen decideix quin llibre s’endú de la llibreria infantil de Calonge / Mireia Comas

L’adaptació gradual, més important a infantil que en la resta d’etapes

Fer aquestes adaptacions és més important en les etapes d’infantil que a primària i a secundària, ja que els nens no han interioritzat el que és la tornada a l’escola perquè mai hi han anat. A més, segons expliquen els experts, en les etapes més grans ja hi ha la motivació de tornar i retrobar-se amb els amics, mentre que a infantil encara no coneixen els companys i depenen més de les famílies. En els nens més grans, a més, el context de la tornada a l’escola és favorable perquè ja porten molt temps de vacances.

Les escoles envien cartes amb consells per recuperar els bioritmes

La tornada a la realitat pot ser complicada i a les escoles en són ben conscients. Alguns centres educatius fins i tot envien cartes a les famílies amb consells per arribar a l’escola amb els “bioritmes” recuperats. On més s’ha d’insistir, reitera Giménez, és en la recuperació dels horaris de son i dels àpats i en el treball emocional amb els infants els dies previs a l’inici de curs perquè no es converteixi en un infern per a nens i famílies.