Una associació de joves de Banyoles demana la dimissió d’un regidor per “trànsfob”

L’associació Jovent Republicà de Banyoles ha denunciat per Twitter les piulades d’un regidor de l’ajuntament del municipi, Miquel Cuenca, perquè segons ha considerat l’associació són transfòbiques i en contra del col·lectiu LGTBIQ+. Per aquest motiu, han decidit demanar formalment la dimissió de Cuenca, al·legant que és intolerable que una persona que insulta un col·lectiu tingui un càrrec públic: “El Jovent Republicà et volem fora!”, diu l’eslògan de l’associació.

‼❌Exigim la dimissió d'en Miquel Cuenca, regidor de cultura de @JuntsPlaEstany per les seves declaracions clarament transfòbiques!!#deBanyoles pic.twitter.com/frN55ZNftX — Jovent Republicà Pla De l'Estany (@JoventPlaEstany) August 6, 2022

Segons ha explicat l’associació de joves, el regidor ha fet algunes piulades que deixaven clara la seva posició en contra de la gent transsexual. Actualment, Cuenca és el regidor de cultura de l’ajuntament de Banyoles, que està governat per Junts. Entre les diferents piulades que ha fet Cuenca, destaca el seu total desacord amb la nova llei promoguda pel govern espanyol, la llei Trans. Entre d’altres coses, el regidor ha mencionat que és “una barbaritat” i que diu “salvatjades”. Aquesta terminologia entre d’altres maneres despectives per referir-se al col·lectiu és el que han portat a Jovent Republicà a demanar la dimissió del regidor. De moment, però, no hi ha hagut una contestació oficial.

La resposta de Junts

L’ajuntament de Banyoles està governat per Junts, però han assegurat en un comunicat també via Twitter, que no tenen res a veure amb el polèmic regidor Cuenca. “Volem aclarir que aquesta persona no és associat, ni simpatitzant de Junts”, ha assegurat la sectorial Fem Junts LGTBIG. D’aquesta manera, també han recordat que al passat congrés del partit es va portar la iniciativa d’intentar ser molt més inclusius i, per tant, començar a aplicar mesures per acceptar el col·lectiu, posicionat-se al seu favor. Unes declaracions que xocarien amb el que està fent Cuenca, del que s’han volgut desvincular completament. “Junts és un partit compromès amb la realitat trans* i que s’oposa frontalment a discursos d’odi contra el col·lectiu LGTBI+”, han afirmat en el mateix comunicat.