Educació crida 35.000 alumnes a respondre una enquesta sobre el català

El Departament d’Educació continua estudiant la situació del català a les aules. Després de nomenar un Consell Lingüístic Assessor presidit per la lingüista Carme Junyent, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha fet arribat una enquesta sobre l’ús de les llengües als centres fins a 147 escoles. Això suposa que el departament podrà obtenir les respostes de fins a 35.000 alumnes catalans de diferents etapes educatives.

Després de la primera trobada amb el Consell Lingüístic Assessor, Cambray va explicar que el departament ha encarregat al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC) un estudi per conèixer els usos lingüístics escolars a Catalunya. Per això, s’ha fet arribar aquesta enquesta als centres, i els alumnes hauran de respondre-la en els pròxims dies per poder entrar a l’informe de conclusions que vol presentar el Consell Lingüístic Assessor en un termini de tres mesos.

L’enquesta té un seguit de preguntes que s’agrupen en dos apartats: per una banda, l’ús de les llengües al centre educatiu dins de l’aula, i per l’altra fora de l’aula. El qüestionari el respondrà una mostra de l’alumnat de totes les etapes educatives per tenir informació més àmplia de la situació de la llengua a les escoles catalanes. Per tant, alumnes de sisè de primària, quart d’ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. En una fase següent l’estudi es farà a tot l’alumnat dels centres.

D’aquesta manera, el departament vol que el CUSC disposi de tots els elements de diagnòstic necessaris a l’escola catalana per tal de poder analitzar la realitat lingüística de les aules als centres educatius.

Vaga per la llengua

Aquest 23 de març hi ha convocada una vaga en defensa de la llengua catalana i contra la sentència del 25% que també vol servir per denunciar l’“omissió” del Govern en la protecció de la llengua. De fet, la FNEC va denunciar en aquest diari que el Govern no estigui realitzant les inspeccions que va prometre al desembre per assegurar el compliment de la immersió lingüística.