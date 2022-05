Dos municipis catalans es colen al rànquing de la renda més alta

Dos municipis catalans s’han colat al rànquing dels llocs amb la renda per càpita més alta de l’estat espanyol. El primer d’ells és Sant Cugat del Vallès, que no només ha entrat al TOP 10 sinó també al TOP 3. Així ho confirmen les dades publicades aquest dilluns per l’INE, que situen la renda per càpita de Sant Cugat en 21.122 euros. Pozuelo de Alarcón (Madrid) lidera el rànquing, ja que els seus habitants tenen una renda per càpita de 26.367 euros. Després de Sant Cugat la segueix Boadilla del Monte (Madrid), amb 19.510 euros. Sant Quirze del Vallès es cola al rànquing amb una renda de 18.931 euros.

Segons l’informe ‘Indicadors Urbans’, Barcelona i Madrid concentren els 10 barris amb major renda neta mitjana anual per habitant, entre els quals hi ha Pedralbes, les Tres Torres i Sant Gervasi. Però no només la capital de Catalunya destaca en el rànquing, Sitges queda en catorzena posició amb 17.665 euros de mitjana; Vilassar de Mar, 19è amb 16.966 euros; i Barcelona, 20è amb 16.894. Una mica més abaix en la llista apareix el Masnou, amb 16.456 euros, seguit de Molins de Rei amb 15.975 euros, Castelldefels amb 15.876 euros i Sant Joan Despí amb 15.777.

A la part baixa del rànquing estatal no hi ha cap municipi català. La llista l’encapçalen dos municipis d’Almeria: Níjar, amb 7.097 euros i Vícar, amb 7.634 euros.

Les localitats amb menys atur

El municipi amb menys atur és Sant Cugat, però n’hi ha d’altres catalans que també estan ben situats. Es tracta de Castelldefels, Barcelona i Cerdanyola del Vallès. Així, cap municipi de Catalunya apareix entre els que tenen taxes més elevades d’atur. Lideren la llista Linares (Jaén) i la Línea de la Concepción (Cadis). De fet, Catalunya, Madrid i el País Basc encapçalen la llista de municipis amb més renda i menys atur.

Els indicadors urbans de l’INE també inclouen Manresa, Lleida, Reus, Terrassa, Badalona i Santa Coloma de Gramenet entre els municipis amb un major nombre mitjà de fills. Cerdanyola del Vallès, en canvi, apareix a la llista de municipis amb menor nombre de fills per dona.