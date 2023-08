Una dona descobreix que el marit l’enganya d’una forma “molt del segle XXI”

Les banyes són un dels principals motius de divorci arreu del món. Hi ha persones que mai s’assabenten que els han fet el salt. Altres, en canvi, ho descobreixen i prenen una decisió al respecte. Multitud de matrimonis han acabat en divorci un cop descobert l’engany, com és el cas de la protagonista d’aquesta història, que mai hauria pensat que enxamparia el seu marit per un motiu tan estrafolari. I és que la manera com ho va descobrir és digna del segle XXI, ara que la tecnologia és present en tots els moments del nostre dia a dia.

La usuària de Twitter @Ivana27334337 ha publicat una captura de pantalla de la conversa amb una amiga seva en la qual aquesta li explica com una amiga ha descobert que el seu marit l’ha enganyat. Tot va ser gràcies a un rellotge intel·ligent, un smartwatch de moda que va permetre a la dona saber que el seu marit estava fent una activitat molt poc comuna a les dues de la matinada.

“S’ha adonat que li han posat les banyes perquè va revisar el seu Apple Watch i estava fent càrdio a les dues de la matinada“, es pot llegir en la conversa de WhatsApp que està triomfant a Twitter. Les dues de la matinada no són una hora normal per estar fent exercici, el que va fer adonar-se la dona que el que estava fent el seu marit era mantenir relacions sexuals.

el mundo ya no es un lugar seguro pic.twitter.com/NNHJWocQ26 — Ivana (@Ivana27334337) August 3, 2023

“Ja no es pot jugar a la Wii en pau”

Els comentaris a Twitter són hilarants i fan burla d’aquesta “forma molt segle XXI d’adonar-se que t’enganyen”. Alguns usuaris fan broma i, de forma irònica, diuen que “no tenia son i s’ha posat a fer exercici per cansar-se i adormir-se ràpidament un altre cop”. Un altre apunta que “ja no es pot jugar a la Wii en pau”. El que està clar és que en la pròxima aventura que tingui, aquest home no oblidarà treure’s el rellotge intel·ligent.