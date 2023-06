El dispositiu d’atenció a temporers de Lleida oferirà 122 places on dormir

Arriba l’estiu i, amb ell, l’arribada de la campanya agrària a les terres de Lleida. Per aquest motiu, el pròxim dilluns 12 de juny entrarà en funcionament el dispositiu d’atenció a temporers de l’Ajuntament de Lleida, ja que són la zona on més repercuteix aquesta temporada. Per tal de cobrir les necessitats bàsiques de totes les persones que vagin a treballar allà durant la campanya, el pavelló 3 de la Fira de Lleida es convertirà en un espai habitable. Concretament, per l’edició d’enguany, les instal·lacions s’adequaran per donar cabuda a 122 persones.

A banda d’oferir un espai on dormir, el dispositiu també habilitarà un servei de dutxes, esmorzar i sopar, consigna i bugaderia -d’aquest últim cadascú se’n fa responsable- durant les hores que el pavelló estigui obert, és a dir, des de les 18 hores de la tarda fins a les 8 hores del matí. Tal com ja havia funcionat a les edicions passades d’aquest dispositiu, el centenar de llocs on poder dormir es complementa amb 99 places més en habitatges cedits per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). Aquests habitatges, però, tindran un cost de 5 euros per nit.

Es tracta d’un servei que entra en vigor cada any quan arriba la campanya de la fruita per intentar donar suport a totes aquestes persones que venen a la recerca de feina com a temporers. Un col·lectiu vulnerable que engloba gent que a vegades arriba a Lleida amb una situació administrativa irregular i que, per tant, no la poden contractar enlloc.

Atenció nocturna

Durant aquest període, també, un grup d’educadors s’encarrega de fer sortides nocturnes per la zona on s’ubiquen els temporers i intentar evitar que hi hagi gent en situació de risc vivint al carrer. O, per altra banda, que es creïn possibles assentaments en aquelles zones. Per tal que la situació no es torni negativa i es puguin generar conflictes amb el veïnat, aquests educadors ofereixen mediació entre el col·lectiu temporer i els veïns del territori.