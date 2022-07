Directe | Debat sobre la situació de l’esquerra i conferència de David Fernàndez

La XVIII edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), amb el títol Sota el present hi ha sempre el futur, arriba aquest divendres a la jornada de cloenda amb dos plats forts. Després de dues sessions de dia sencer que podeu recuperar aquí, tant la de dimecres com la de dijous, avui hi haurà activitat només fins al migdia però les dues que estan previstes no deixaran indiferent i hi destaquen dos noms: Oriol Junqueras i David Fernàndez. Amb la situació de l’esquerra catalana a debat i una conferència de cloenda sobre el capitalisme.

Com els altres dies, les xerrades i debats se celebren a la sala Brigades Internacionals de l’edifici de la UGT Catalunya a la Rambla Santa Mònica, 10, a Barcelona. Però també les podeu seguir aquí en directe, per streaming. Un cop finalitzades, les podreu recuperar gravades aquí mateix si no les heu pogut seguir en temps real. Es trobaran una per una al canal YouTube de la UPEC, i podreu, per tant, seleccionar les sessions que més us interessin.

El programa de la jornada de cloenda de la UPEC és aquest:

De les 9.30 hores a les 11.30 h

Debat: L’esquerra, entre l’esperança i el temor. Amb Oriol Junqueras, president d’ERC, Ferran Pedret, diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya, i Maria Sirvent, exdiputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Modera: Jordi Molet, del grup Prensa Ibérica.

De les 12 hores a les 13.30 h

Conferència de cloenda: Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia, de David Fernàndez, periodista i activista social. Modera: Júlia Trias, politòloga.

De les 13.30 hores a les 14 h

Lliurament dels premis UPEC, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i a Dones x dones.