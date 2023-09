Deu productes econòmics que fan el dia a dia més fàcil

Actualment, hi ha moltes botigues online i grans plataformes on es poden comprar productes innovadors. Amazon és una d’aquestes grans plataformes que acull multitud de venedors i productes interessants. Fins i tot hi ha tiktokers que basen els seus vídeos en fer una selecció d’objectes útils i curiosos. Emulant aquests vídeos, El Món ha fet una selecció de deu productes que et facilitaran el dia a dia i que no et pots perdre.

Màquina de cafè portàtil Wacaco Minipresso

Es tracta d’una petita màquina de cafè que et pots endur a tot arreu per les seves petites dimensions i el seu poc pes. A més, no requereix de bateria ni electricitat, per la qual cosa es pot utilitzar en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Per als amants del cafè és un gran producte ja que poden consumir-ne sempre que vulguin.

Rodet de gel

Es tracta d’un producte best seller als Estats Units per les seves propietats antiinflamatòries. Els influencers experts en skin care i fins i tot presentadors famosos com el nord-americà Jimmy Fallon el recomanen. A més, el seu preu és molt accessible, el que el converteix en un gran producte.

Yo-yo per guardar cables i que no s’emboliquin

Aquest és un altre producte que contribueix a fer la vida més fàcil. Es tracta d’un yo-yo per enrotllar cables i que no s’emboliquin. Això estalvia molt temps, ja que no hi ha res més emprenyador que els cables embolicats i fets malbé. Amb aquest yo-yo només has d’estirar la punta del cable i ja es pot fer servir.

Copes HOST perquè la beguda estigui sempre freda

Aquestes copes són perfectes per mantenir les begudes sempre fresques i sense que s’aigualeixin. Només cal congelar les copes dues hores abans de fer-les servir. El gel patentat que hi ha en les parets de la copa i que mai està en contacte amb la beguda la refreda i la manté a la temperatura adient durant hores.

Taula per a descongelar InnovaGoods

Gràcies a la superconductivitat tèrmica aquesta taula permet descongelar aliments d’una forma molt ràpida i senzilla. A més, permet estalviar energia. Es tracta d’un mètode innovador que funciona gràcies a la transferència tèrmica i que és totalment natural. Evita alguns perills que poden succeir quan es descongelen productes a l’aire lliure. Només cal posar-hi els aliments a descongelar i ràpidament es poden consumir.

Aspirador per treure pèls dels abrics Cecotec

Qui té mascotes sap que tota la roba queda impregnada de pèls, per això molts propietaris d’animals tenen a casa una mena de roll-ons enganxosos que serveixen per treure-li aquests pèls als abrics i jerseis. Ara bé, no són del tot efectius i de seguida acumulen tan pèl que s’han de canviar. En canvi, aquest aspirador per treure pèls de Cecotec és recarregable i molt fàcil d’utilitzar. Estalvia temps i esforços i no serveix únicament per la roba, també es pot utilitzar per superfícies més grans.

Etiquetes preimpreses per la cuina

Per complir amb els trucs de Marie Kondo i tenir la cuina ben endreçada les etiquetes preimpreses per identificar cada pot i producte són indispensables. Es tracta d’adhesius per poder organitzar la despensa i tots els aliments que van en pots i caixes. Facilita el dia a dia perquè amb només un cop d’ull es poden trobar els productes i després tornar-los al seu lloc.

Sabó d’acer inoxidable

Es tracta d’un sabó per al lavabo i la cuina que atrau olors forts com el del peix, l’all, les cebes i altres aliments. D’aquesta manera, amb només una passada d’aquesta pastilla de sabó d’acer inoxidable les estances i les mans dels qui les netegen o cuinen estan perfectament netes i sense l’aroma d’aquests productes. S’utilitza igual que una pastilla de sabó i també serveix per fregar-se les mans i que quedin sense olors. Mai s’acaben, per la qual cosa és un gran producte.

Raspall elèctric per netejar tota mena de superfícies

Es tracta d’un trepant amb diversos tipus de raspall per deixar netes i polides totes les superfícies de la casa. Es tracta d’una bona eina per reduir esforços en netejar -ja que la força del trepant treu tota la brutícia de llocs com, per exemple, les juntes- i que, a més, està bé de preu i és molt duradora.

Llum nocturn per al vàter

Aquest llum nocturn fa que no s’hagi d’encendre el llum del lavabo per anar a fer les necessitats a la nit. És ideal per a les persones que de seguida perden el son. Funciona mitjançant sensors de moviment amb un radi d’aproximadament dos metres.