Les deu morts més destacades del 2022

El 2022 és a punt d’acabar i segurament serà recordat per molt com l’any en el qual va morir Elisabet II, la reina d’Anglaterra, que va traspassar el passat 8 de setembre als 96 anys i després de regnar durant 70 anys i 214 dies. La reina d’Anglaterra va convertir-se en la segona monarca amb el regant més llarg de la història després de Lluís XIV, que va governar França durant 72 anys i 110 dies. Aquest any també han mort polítics com David Sassoli o Mikhail Gorbatxov i músics i cantants com Pau Riba o Núria Feliu. Repassem les 10 morts més destacades del 2022:

David Sassoli (11 de gener)

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, va morir als 65 anys després de setmanes ingressat per una pneumònia. El veterà polític, que va arribar a Brussel·les el 2009 com a líder del Partit Democràtic (PD), havia estat també vicepresident de la cambra i va liderar la reforma del paquet ferroviari i del cel únic europeu.

Ricardo Bofill (14 de gener)

L’arquitecte Ricardo Bofill va morir als 82 anys. Va ser un dels urbanistes catalans més influents i va tenir una gran incidència sobre la ciutat de Barcelona, a on va dissenyar edificis icònics com l’Hotel Vela, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) o la terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona.

Pau Riba (6 març)

La mort de Pau Riba als 73 anys a causa d’un càncer de pàncrees va commocionar el món de la música i la cultura de Catalunya. Músic, poeta i escriptor, va ser l’autor de Dioptria (1971), considerat el primer àlbum de rock català i nomenat el millor disc del segle XX en llengua catalana.

Pau Riba i l’Orchestra Fireluche acabaven d’estrenar disc / ACN

Luis Roldán (24 de març)

L’exdirector de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, va morir en un hospital de Saragossa on portava ingressat des de feia setmanes per un càncer de pròstata. Condemnat per malversació de fons públics durant l’època de Felipe González, es calcula que va robar uns 400 milions de pessetes –2,4 milions d’euros– de fons reservats del cos i que hauria obtingut 1.800 milions més –11 milions d’euros– a través de comissions irregulars.

Josep Massot (24 abril)

El monjo benedictí, filòleg i historiador Josep Massot, premi d’honor de les Lletres Catalanes, va morir als 80 anys. Era el director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat des del 1971 i va ser fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Núria Feliu (22 de juliol)

Núria Feliu va morir als 80 anys després de gairebé dues dècades fora dels escenaris. Va publicar més de 40 discos on interpretava cançons de jazz, boleros, cuplets, cançons populars catalanes, peces nord-americanes i versions de poetes catalans. El 2005 va deixar de fer actuacions en directe i el 2016va publicar les seves memòries, Dies i records d’infantesa.

Vicenç Pagès (27 agost)

L’escriptor i crític literari Vicenç Pagès va morir als 58 anys. Havia escrit Als diaris El Punt Avui i El Periódico, la revista Presència i el digital cultural Núvol. Va guanyar la Biennal de Barcelona el 1989 i va publicar la novel·la Carta a la reina d’Anglaterra el 1997. El 2013 va rebre el Premi Sant Jordi d’Òmnium Cultural per Dies de frontera i el 2014 va ser distingit amb el Premi Nacional de Cultura.

Mor l’escriptor Vicenç Pagès als 58 anys / ACN

Joan Ollé (30 agost)

El dramaturg i director teatral Joan Ollé va morir amb 66 anys i enmig de la polèmica per les acusacions d’abusos sexuals de diversos alumnes de l’Institut del Teatre, escàndol que va provocar que fos aparta de la docència del centre l’any 2021 després de tres dècades com a professor.

Mikhail Gorbatxov (30 agost)

Mikhail Gorbatxov, l’últim president de l’URSS i artífex de la seva reestructuració econòmica, coneguda com la perestroika, va morir als 92 anys.

Reina Elisabet II (8 setembre)

La monarca més longeva del Regne Unit va morir amb 96 anys a la seva residència d’estiu d’Escòcia. Va regnar durant 70 anys i 214 dies, superant el rècord e la seva rebesàvia, la reina Victòria, i es va convertir en la segona monarca amb el regnat més llarg de la història, només superada per Lluís XIV.