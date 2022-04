Damm obté el segell d’empresa compromesa amb la cultura

La Fundació Catalunya Cultura ha distingit Damm amb el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura (SECC). Es tracta d’un segell pioner en el seu àmbit, que la Fundació atorga en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona,i que té l’objectiu de reconèixer aquelles empreses que donen suport a la cultura.

Per tal d’obtenir el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura, una Comissió d’Avaluació formada per experts independents ha valorat Damm conforme el lideratge organitzacional que exerceix en la promoció de la cultura, les accions de promoció que du a terme, i l’impacte social, territorial i comunicatiu que tenen aquestes accions.

La Comissió ha destacat especialment de Damm el fet que les accions de suport de la cultura abastin de manera transversal tots els àmbits de l’empresa, la seva òptima política comunicativa i que disposi d’una Fundació que doni coherència a les accions culturals de mecenatge. Així mateix, també s’ha reconegut la seva llarga trajectòria al costat d’iniciatives culturals arreu del territori. En aquest sentit, cal destacar que l’any 2020, Damm i la seva Fundació van col·laborar amb més de 75 entitats, institucions i iniciatives culturals a Catalunya, tals com festivals de música, mostres de cinema, museus, festes populars o sales de teatre i de música, entre d’altres, amb l’objectiu d’acostar la cultura a la societat. A més, també s’ha valorat l’eficaç política comunicativa de la companyia que posa l’accent en els valors de la cultura mediterrània.

Ramon Agenjo, conseller de Damm i vicepresident de la Fundació Damm, valora molt positivament la consecució d’aquesta distinció: “Estem molt contents que la Fundació Catalunya Cultura hagi reconegut Damm amb el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura. Es tracta d’una magnífica iniciativa que permet posar en valor tot el suport que, des del món de l’empresa, es fa a favor de la cultura. I és que la cultura és un element clau en el desenvolupament −individual i col·lectiu− de les persones i, per conseqüència, de la societat”.

Fins ara, ja són 13 les empreses que han obtingut el Segell Empresa Compromesa amb la Cultura per part de la Fundació Catalunya Cultura.

Sobre el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura

El Segell dona la possibilitat a les empreses de formar part d’una iniciativa de foment de la Responsabilitat Social Corporativa en pro de la cultura; avala el lideratge, l’excel·lència i el compromís de les empreses amb la cultura.

En concret, el Segell vol donar visibilitat i reconèixer:

Les bones pràctiques de les empreses.

La vinculació i el suport a la cultura.

L’acció transformadora amb impacte social.

La identificació amb els valors de la cultura: talent, excel·lència, innovació, cohesió social, empoderament, pensament crític i creativitat.

La participació activa en l’ecosistema que impulsa les aliances estratègiques en l’àmbit cultural.

Damm i la cultura

Damm i la cultura formen un tàndem inseparable. Des de fa més de 30 anys, la companyia dona suport a festivals de música, mostres de cinema, festes populars o sales de teatre i música, entre d’altres, amb l’objectiu d’acostar la cultura a tots els públics. L’aposta de la companyia per la cultura és transversal, impregnant a tots les seves vessants. Tant és així que la campanya d’Estrella Damm d’estiu de l’any passat, titulada “Amor a primera vista” i protagonitzada per Mario Casas, Mireia Oriol i Joan Amargós, es presentava en vers com si es tractés d’una obra de teatre, per posar de manifest que la cultura també és fonamental en la nostra manera de viure. Una oda al gènere teatral, i la cultura en general, que és part indiscutible de l’estil de vida mediterrani i, per descomptat, de d’Estrella Damm.

Sobre la Fundació Catalunya Cultura

Constituïda el 23 d’octubre de 2014, la Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural.

La Fundació Catalunya Cultura viu amb el desig de construir una societat culturalment forta, que pugui afrontar els reptes de futur i convertir-los en oportunitats de creixement personal i col·lectiu. La raó de ser de la Fundació és impulsar la cultura, el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa.