Les xarxes socials estan inundades de vídeos que denuncien un nou filtre de Tik Tok que està causant rebombori mundial. El problema? Que es tracta d’un filtre de bellesa extrema que no té res a veure amb la imatge real de les persones que l’utilitzen. El seu nom és Bold Glamour, i molts tiktokers l’estan provant per ensenyar als seus seguidors que no han de sentir-se malament per la imatge perfecta que reflecteixen les xarxes socials perquè la realitat és molt diferent.

El canvi d’imatge que provoca aquest filtre és realment majúscul, el que és preocupant per diversos motius. Principalment, perquè pot fer molt mal als joves que es creuen tot el que veuen a les xarxes i que poden sentir-se acomplexats perquè no són tan perfectes com la gent que veuen. El cert és que, a diferència d’altres xarxes socials, Tik Tok sí que avisa que en el vídeo hi ha un filtre, el que pot pal·liar una mica els efectes nocius d’aquest filtre, tot i que no els elimina del tot perquè els joves poden sentir-se malament de totes formes amb el seu aspecte al natural.

Hi ha tik tokers que fins i tot han arribat a qüestionar-se si aquest filtre hauria de ser legal o no. És el cas de la influencer Kelly Stark, que ha assegurat a Tik Tok que “aquest filtre no hauria de ser legal en cap cas” perquè pot afectar a l’autoestima de moltes persones.

El filtre perfila i afina el rostre fins a fer-lo gairebé perfecte

El problema principal d’aquest filtre és que transforma les faccions de la cara d’una manera que l’usuari acaba tenint el rostre molt més perfilat i afinat, com si hagués passat alguna operació estètica. A més, és difícil de distingir a simple vista, ja que encara que passis la mà per sobre de la cara, de les celles, o de la boca, el filtre no se superposa i la imatge sembla totalment real. El realisme és increïble, i precisament per això molts usuaris creuen que és perillós.

A més, utilitzar-lo és molt senzill, tan sols has de pressionar la icona + de Tik Tok i buscar ‘efectes’. Bold Glamour és un dels primers que apareix per la seva popularitat, així que és molt fàcil de trobar. Un cop localitzat, només cal clicar a sobre i enfocar el rostre amb la càmera perquè d’un instant a l’altre l’aspecte canviï per complet.